Die Sims, aber ohne kostenpflichtige DLC? Paralives verspricht, was EA nicht bietet

Die Sims war ein wunderbares Einstiegsspiel, das mich von meinem zuvor doch recht teuren Hobby, Playmobil, endlich weggerissen hat. Wobei, wenn man es genau betrachtet, sind diese beiden Dinge gar nicht so unterschiedlich. Immerhin ist der Spielspaß eines Playmobil-Sets nur begrenzt und es stehen so viele schöne Sets im Regal. Wie toll es doch wäre, neben dem T-Rex auch noch einen Flugsaurier zu haben ... Lego-Fans werden sicher ebenfalls wissen, wovon ich rede.

Auch Die Sims lebt von seinen Erweiterungen. Egal, ob Uni, Haustiere oder Inselurlaub. Es gibt immer etwas, das nach dem einen DLC klingt, mit dem das Spiel endlich perfekt wird. Die Preise für Playmobil und Sims-Erweiterungen sind nicht ohne und am Ende geiert man sowieso direkt dem nächsten Set oder DLC hinterher. Wie kann man da nur jemals zufrieden werden?

Wie Die Sims, aber doch ganz anders

Paralives will alles anders machen. Neben Die Sims 5 und Life by You ist der Titel der nächste, auf den Fans von Lebenssimulationen ein Auge werfen sollten. Nächstes Jahr soll das Spiel im Early Access erscheinen und es bringt ein ganz starkes Argument mit: Es soll keine kostenpflichtigen DLCs geben.

Schon im Jahr 2019 wurde Paralives enthüllt und hat es nach fünf Jahren Crowdfunding bald auf den Games-Markt geschafft. Jetzt haben Entwickler Alex Massé und sein Team einen langen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der eine dicke Portion Gameplay enthüllt.

Über sieben Minuten lang ist das Videomaterial und zeigt uns, was in Anisas Leben vor sich geht. Sie zieht in eine neue Wohnung und lernt ihre Nachbarn und die Umgebung kennen. Ihr seht, wie ihr Aussehen und Persönlichkeit eurer Paras erstellen könnt. Parameter dafür sind etwa Körperbau, Verstand, Kreativität und Charisma. Dazu könnt ihr noch bestimmte Vibes auswählen.

Danach geht es auch schon an die Arbeit. Für Anisa beginnt der Alltag in einem örtlichen Café, bei dem sie sich beworben hat. Um angenommen zu werden, müssen die Paras bestimmte Fähigkeiten erreicht haben. Später holt sich Anisa eine Gitarre, die wichtig für ihre persönlichen Bedürfnisse ist und ihr gleichzeitig mehr Wissen im Bereich der Musik gibt.

Je mehr Aufgaben ihr meistert, desto mehr Fähigkeitspunkte könnt ihr ausgeben. Zu diesen Erfolgen zählt auch ein erfolgreicher Arbeitstag, und das finde ich wunderschön. Zudem könnt ihr Beziehungen zu anderen Paras aufbauen - ja, auch romantische - und eure Persönlichkeits züge im Laufe des Spiels ausbauen. So erhaltet ihr weitere Vorteile.

Paralives Studios ist guter Dinge, auch wenn im Spiel zum Early-Access-Release sicher noch "Bugs geben wird und einige wichtige Features fehlen" werden. "Spieler, die gerne Charaktere erstellen und Häuser bauen, werden eine Menge Werkzeuge und Inhalte haben, mit denen sie kreativ werden können, und der Live-Modus wird seine Kernfunktionen etabliert haben, die es den Spielern ermöglichen werden, großartige Geschichten für ihre Parafolks zu erschaffen", schreibt das Studio in seiner Ankündigung.

Zum Thema Updates und Erweiterungen sagt das Studio: "Als kleines Team ohne Aktionäre, die wir zufriedenstellen müssen, glauben wir, dass das Geld, das wir mit dem Verkauf des Spiels verdienen, ausreichen wird, um uns und die Entwicklung kostenloser Updates auf lange Sicht zu unterstützen." Bis auf das Grundspiel bleibt also alles kostenlos.

Für mehr Infos gibt es sogar eine offizielle Roadmap. Auf Steam könnt ihr euch den Titel direkt auf die Wunschliste schmeißen.