Exoborne: Wenn Naturgewalten die Welt ins Chaos stürzen, hilft nur dieser Extraction-Shooter

Stürme, Tornados und mehr - wenn die Natur ihre Wut bündelt und gegen die Menschheit richtet, ist damit nicht zu spaßen. Nach einer apokalyptischen Katastrophe in naher Zukunft versucht die Bevölkerung Amerikas sich vor den immer stärker werdenden Naturgewalten zu schützen.

Wenn die Natur die Schnauze voll hat, wird es ungemütlich

Sharkmob setzt bei Exoborne auf die Elemente eines Extraction-Shooters bei dem es sowohl PvP- als auch PvE-Kämpfe gibt. Bis auf eure Basis gibt es dabei keine PvP-freien Zonen. Konfrontationen zwischen Spielern sind also durchaus gewollt, denn so kommt ihr schnell an neue Beute.

Unterwegs findet ihr in der offenen Spielwelt Waffen und andere Gegenstände, mit denen ihr stärker werden könnt. Es gibt allerdings einen Haken an der Sache. Sterbt ihr, verliert ihr alle Items, die ihr gerade bei euch tragt. Zum Glück gibt es auch NPCs und ein Crafting-System, mit denen ihr an eure liebste Ausrüstung kommt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mit sogenannten Exo-Rigs, besonderen mechanischen Rüstungen, trotzt ihr Wind, Wetter und euren Feinden. Das kann im Grunde jeder sein, denn nicht alle "Reborn", wie sich die Retter der Menschheit nennen, sind gut.

Mit speziellen Fähigkeiten, wie einem Greifhaken, dem Loadout und den Exo-Rigs könnt ihr euren Spielstil jederzeit anpassen. Magie gibt es hier nicht, all eure Möglichkeiten basieren auf Technologie.

Neben den erbitterten und taktischen Kämpfen könnt ihr auch einer Story folgen und diese mit einigen Zwischensequenzen erleben. Spielen könnt ihr entweder allein oder mit bis zu zwei weiteren Reborn.

Exoborne soll für PC und Konsolen erscheinen und wird in der Unreal Engine 5 entwickelt.