Fallout: Amazons Serie kommt nächstes Jahr, Schauplatz bestätigt

Bethesda und Amazon haben bestätigt, dass die Fallout-Serie im Jahr 2024 ihr Debüt gibt.

Gleichzeitig wurde Los Angeles als Schauplatz dafür bestätigt.

Nach dem Fallout

Amazon hat dazu ein passendes Poster veröffentlicht, nachdem auf der gamescom hinter verschlossenen Türen ein kurzer Teaser dazu gezeigt wurde.

Eben jener Teaser wird nicht öffentlich gemacht, aber laut Bethesdas Todd Howard soll es bald weitere Eindrücke zur Serie geben.

Zu sehen waren in dem Teaser unter anderem Soldaten der Stählernen Bruderschaft, eine Schießerei in einer an einen Western erinnernden Siedlung und eine Frau, die erstmals eine Vault verlässt. Und explodierende Atombomben dürfen natürlich nicht fehlen.