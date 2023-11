Mit dem neuen Farming Simulator Kids hat Giants Software einen neuen Teil seiner Landwirtschafts-Simulator-Reihe speziell für Kinder angekündigt.

Das Spiel soll im Frühjahr 2024 für Nintendo Switch erscheinen und verspricht "Bildung und Unterhaltung für die Kleinsten". Auch ein Release für Mobilgeräte ist vorgesehen.

Was erwartet euch hier?

Nun, der Farming Simulator Kids ist kein klassischer Landwirtschafts-Simulator, vielmehr erwartet euch eine "niedliche Ästhetik" in einer "kindgerechten Umgebung", wobei man auf "audiovisuelle Präsentation statt auf Text" setzt.

Ihr habt es mit virtuellen Nachbarn und anthropomorphen Tierfiguren zu tun, die euch dazu auffordern, zu ernten oder ein Sandwich zuzubereiten.

Alles in allem will man so für "unvergessliche und lehrreiche Landwirtschaftsgeschichten" sorgen, die man einerseits mit Erfolgen belohnt und andererseits mit einem Video-Creator-Modus festgehalten werden können.

Unter anderem besucht ihr euren eigenen Bauernmark, tausche Gegenstände, produziert Lebensmittel oder macht es euch in eurem Haus gemütlich. Auch ein eigener Charakter lässt sich erstellen.