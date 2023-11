HyperX Clutch Gladiate RGB Gaming Controller im Test - Eine bunte Alternative

HyperX verteilt die Prioritäten neu. Statt Wireless gibt es ein transparentes Design mit RGB und zwei belegbaren Tasten. Eine preiswerte Alternative zum Original.

Wenn ihr nicht unbedingt einen Wireless-Controller zum Überleben braucht, gibt es von HyperX ein offiziell von Xbox lizenziertes Gerät, das ihr euch anschauen solltet. Dieses Budget-Biest bringt besonders ansprechende Funktionen auf den Tisch und macht bei der Verarbeitung einen tollen Eindruck. Für Menschen mit besonders schwitzigen Händen ist der Controller aber vielleicht nicht die beste Wahl.

HyperX Clutch Gladiate RGB Release: 09.10.2023

Hersteller: HyperX

Preis: 49,99 Euro

Die originalen Xbox-Controller sind schick, es gibt etliche Designs und die Fülle an Funktionen sind ordentlich. Controller von Drittanbietern müssen schon wirklich was draufhaben, um die Spieler anzusprechen. Beim HyperX Clutch Gladiate RGB sind es gleich mehrere Funktionen sowie der Preis, der den Controller von den klassischen Geräten von Microsoft abhebt und für den ein oder anderen eine echte Alternative darstellt.

Box & Zubehör: Die Verpackung ist klein und unscheinbar. Plastik lässt sich kaum finden und das Zubehör ist simpel. Es gibt ein knapp 3 Meter langes USB-Kabel und den Controller. Aus die Maus. Das Gerät lässt sich schnell anschließen und funktioniert vollständig ohne Software. Ihr stöpselt ihn ein und könnt direkt loszocken.

Die Lichter können durchgehend leuchten, pulsieren und mehr. Auch die Helligkeit könnt ihr einstellen. Echt schick.

Verarbeitung und Design: Bisher war ich kein Fan von transparenten Designs, immerhin sieht man so ständig ein Wirrwarr an Formen und Farben und so richtig einheitlich, ordentlich und elegant, sieht es für mich selten aus. Trotzdem konnte ich mich wunderbar mit dem HyperX Clutch Gladiate RGB anfreunden. Vielleicht liegt das an der RGB-Beleuchtung, die dem ganzen einen leuchtenden Charme verleiht, das Design abrundet und ohne transparente Hülle gar nicht möglich wäre.

Die Verarbeitung ist großartig, noch nie hatte ich einen Controller in der Hand, der sich so glatt angefühlt hat. Klar, bei schwitzigen Händen ist das nicht immer ein Vorteil, aber ich bevorzuge das geschmeidige Plastik von HyperX gegenüber der rauen Grip-Fläche des Original-Controllers. Besonders angenehm finde ich die leicht konkave Gestaltung des Steuerkreuzes, in dem mein Daumen eine perfekte Position besitzt. Das D-Pad benötigt einen eher kräftigen Druck im Vergleich zum Xbox-Controller. Die Trigger fühlen sich etwas weniger wertig an, als beim Original. Der Rest ist sehr vergleichbar.

Performance: Wie schlägt sich der HyperX Clutch Gladiate RGB aber im Spiel? Nicht schlechter als sein großer Bruder von Microsoft. Bisher hat mich der Controller zuverlässig und ohne Probleme durch Song of Nunu, Immortals of Aveum und Gangs of Sherwood getragen. Alle Trigger und Knöpfe reagieren schnell und sauber und geben ein angenehm sanftes Feedback, das jedoch deutlich spürbar ist.

Der HyperX Clutch Gladiate RGB ist ein solides Gesamtpaket, was die Qualität angeht.

Features und Sonderfunktionen: Dem originalen Xbox-Controller hat der HyperX Clutch Gladiate RGB zwei Dinge voraus. Die manuell und ohne Software einstellbare RGB-Beleuchtung ist wirklich ein Hingucker, leider ist es schwer von allein darauf zu kommen, wie ihr Verlauf und Helligkeit einstellt, zum Glück erklärt euch das ein kleines Heftchen im Karton. Für Konsolenspieler ist auch der Klinkenanschluss für ein Headset praktisch.

Besonders hilfreich finde ich die beiden ergonomisch schön eingesetzten Tasten unter dem Controller, die ihr wunderbar mit dem Ringfinger erreicht und komplett frei belegen könnt. Im Vergleich zum Xbox Wireless Controller ist der HyperX Clutch Gladiate RGB mit seinen 49,99 auch noch besonders günstig.

Die beiden zusätzlichen Tasten sind kaum zu sehen. Nutzt ihr sie nicht, spürt ihr sie beim Spielen nicht einmal.

Zu kaufen gibt es den HyperX Clutch Gladiate RGB unter anderem bei Media Markt oder auch direkt bei HyperX.

HyperX Clutch Gladiate RGB Test - Fazit

Wer auf Wireless an seinem Controller verzichten kann, erhält mit dem HyperX Clutch Gladiate RGB eine super Alternative zu Microsofts hauseigenen Controller. Nicht nur bietet dieser eine festliche Beleuchtung, sondern bringt auch noch zwei frei belegbare Tasten mit. Der Preis ist dabei fair. Für mich ein guter Deal, denn ich nutze den Controller fast ausschließlich am PC und benötige die Wireless-Funktion deshalb nicht.