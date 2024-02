Lust auf eine Gaming-Messe in München? An diesem Wochenende findet die GG Bavaria statt.

Lust auf eine Gaming- und Community-Messe in Bayern beziehungsweise München?

Genau das möchte euch die GG Bavaria bieten und sie findet an diesem Wochenende, am 17. und 18. Februar 2024, in der Motorworld München statt.

Was erwartet euch bei der GG Bavaria?

Man verspricht ein "umfangreiches Programm rund um Gaming, E-Sport, Speedrunning, Anime und Cosplay", das Ganze ist ein Kooperationsprojekt von Games/Bavaria und MYI Entertainment und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales gefördert.

Zu sehen bekommt ihr unter anderem Indie-Games aus Bayern, zum Beispiel von Gentle Troll Entertainment (Tavern Talk), Chimera Entertainment (Songs of Silence), Fungus Studios (The Ebbing: A Coastal Tale) und Wegenbartho-Games (The Murder Hotel).

Außerdem erwarten euch Talks, Workshops sowie Karriere-Tipps rund um die Games-Branche, es gibt einen Cosplay-Wettbewerb, eine Free-2-Play-Area und mehr.

Weitere Infos findet ihr hier, Tickets sind wiederum bei Eventbrite erhältlich.