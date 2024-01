Mehr KI bei Square Enix? Der Präsident will Technologien "aggressiv einsetzen"

Der Präsident von Square Enix, Takashi Kiryu sagt, dass das Unternehmen in Zukunft aggressiver auf KI in der Entwicklung seiner Spiele setzen will.

Square Enix will auf mehr KI setzen

Kiryu wurde erst im Sommer 2023 zum Chef von Square Enix ernannt und äußerte sich in einem Neujahrsbrief zur Zukunft von Square Enix und wie er als Präsident daran mitwirken möchte. So soll die Effizienz der Prozesse gesteigert werden, um die Entwicklung und Veröffentlichung der Spiele zu beschleunigen.

Dafür könnte Square Enix deutlich mehr KI einsetzen als zuvor. Im Brief heißt es dazu: "Wir beabsichtigen auch, KI und andere Spitzentechnologien offensiv sowohl bei der Entwicklung von Inhalten als auch bei unseren Publishing-Funktionen einzusetzen", so der Präsident.

"Kurzfristig wollen wir unsere Entwicklungsproduktivität steigern und unsere Marketingbemühungen verfeinern. Längerfristig hoffen wir, diese Technologien nutzen zu können, um neue Formen von Inhalten für die Verbraucher zu schaffen, da wir glauben, dass technologische Innovationen Geschäftsmöglichkeiten darstellen."

"Ich glaube, dass generative KI das Potenzial hat, nicht nur das, was wir erschaffen, neu zu gestalten, sondern auch die Prozesse, mit denen wir erschaffen, einschließlich der Programmierung, grundlegend zu verändern", sagt Kiryu.

Wie genau KI eingesetzt werden soll, hat der Präsident in seinem Brief nicht verraten.