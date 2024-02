Metro Awakening VR: Erlebt hautnah, was vor Metro geschah

Metro Awakening ist ein Prequel für die Metro-Reihe. Auf der PlayStation Direct am gestrigen Abend wurde das Spiel angekündigt. Das Besondere an dem Titel? Es ist ein VR-Game!

Die Vorgeschichte von Metro kommt in VR

Vertigo Games und Deep Silver Metro haben den neuen Titel angekündigt, der noch dieses Jahr auf PlayStation VR2, Meta Quest 2 und 3 sowie PC VR erscheint.

"Metro Awakening ist ein storygetriebenes First-Person-Abenteuer, das exklusiv für VR entwickelt wurde und atmosphärische Erkundung, Stealth und Kampf in der bisher immersivsten Metro-Erfahrung verbindet", so Deep Silver in der Videobeschreibung des Trailers.

"Wir schreiben das Jahr 2028. Die Überlebenden des nuklearen Armageddons klammern sich in den unterirdischen Gängen unter Moskau an ihre Existenz. Setzt eure Gasmaske auf und trotzt der lähmenden Strahlung und den tödlichen Bedrohungen in der Metro in dieser schaurigen, übernatürlichen Ursprungsgeschichte."

Der Autor des Titels ist niemand Geringerer als Metro-Schöpfer Dmitry Glukhovsky. Für ihn ist die Hintergrundgeschichte, die im Prequel erzählt wird, besonders wichtig. "Es fühlt sich an, als würde man zu den Grundlagen und Wurzeln der Serie zurückkehren - jetzt auf dem Niveau, das die VR-Technologie bieten kann...", sagt er.