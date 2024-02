Mit Nightingale steht das nächste Survival-Game nach Palworld und Enshrouded schon in den Startlöchern

Nach Palworld und Enshrouded geht mit Nightingale in Kürze ein weiteres PvE-Survival-Crafting-Spiel an den Start.

Der Early-Access-Start von Nightingale wurde von Entwickler Inflexion Games nun auf den 20. Februar 2024 vorgezogen.

Worum geht es in Nightingale?

In Nightingale erkundet ihr die mysteriösen Faewilds und müsst dort natürlich überleben. Schauplatz ist eine "viktorianische Gaslaternen-Fantasywelt", die ihr alleine oder mit bis zu fünf Freundinnen und Freunden erkundet.

Ihr durchquert die Realms, öffnet mithilfe von Realm Cards Portale zu neuen Zielen und baut währenddessen fleißig auf euren Ländereien herum.

Am 2. Februar 2024 nahmen rund 48.000 Spielerinnen und Spieler an einem offenen Stresstest des Spiels bei. Dabei wurden die Server getestet, um einen reibungslosen Start in den Early Access zu gewährleisten.

"Die Veröffentlichung des Spiels zu Beginn der Woche ermöglicht es unserer Community nicht nur früher ins Spiel einzusteigen, sondern gibt uns auch die Zeit, eventuelle Launch-Probleme vor dem sicherlich arbeitsreichen Wochenende zu lösen", sagt Aaryn Flynn, CEO von Inflexion Games.

"Alles in allem freuen wir uns, dass wir das Portalnetzwerk früher als geplant in Betrieb nehmen können."

Nightingale wird ab dem 20. Februar 2024 auf Steam und im Epic Games Store verfügbar sein.