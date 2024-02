Nightingale: Entwickler haben Fan-Wunsch völlig "falsch eingeschätzt", hat jetzt oberste Priorität

Den Wunsch nach einem Offline-Modus für Nightingale haben die Entwickler nach eigenen Angaben völlig "falsch eingeschätzt".

Die Entwicklung eines Offline-Modus hat nun oberste Priorität, damit man diesen so schnell wie möglich liefern kann.

Probleme zum Launch

Selbst, wenn ihr Nightingale alleine spielt, müsst ihr online und mit den Servern verbunden sein, um spielen zu können.

Gerade zum Launch sorgte das aufgrund von Serverproblemen für Schwierigkeiten, da die Leute so auch nicht für sich alleine spielen konnten.

Darauf hat Inflexion Games nun reagiert und eingestanden, die Situation im Vorfeld falsch eingeschätzt zu haben.

"Unsere Vision für das Spiel war von Anfang an, eine Reihe miteinander verbundener Realms zu erschaffen, mit der Idee, eine kooperative Erkundung zu ermöglichen - ein Universum, das größer ist als ein einzelner Realm oder Server", heißt es.

"Das bedeutete, dass wir schon früh in der Entwicklung die Wahl hatten, entweder den Koop-Modus von Anfang an zu unterstützen oder uns auf einen Offline-Modus zu konzentrieren."

"Das kooperative Gameplay in Verbindung mit Gruppenmitgliedern auf mehreren Realms war das technisch anspruchsvollere Problem, das wir zuerst in Angriff nehmen wollten. Rückblickend haben wir falsch eingeschätzt, was einige von euch sich von diesem Erlebnis gewünscht haben."

"Wir priorisieren jetzt die Entwicklung eines Offline-Modus, den wir so bald wie möglich veröffentlichen wollen."

Was natürlich nicht heißen soll, dass man alles andere ignoriert. Die Arbeit an Bugfixes, Quality-of-life-Features und neuen Inhalt geht gleichermaßen weiter.