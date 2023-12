Nach No Man's Sky jetzt Light No Fire: Im nächsten Projekt könnt ihr Drachen reiten

Hello Games arbeitet jetzt schon seit über zehn Jahren an No Man's Sky. Jetzt hat der Entwickler ein neues Projekt vorgestellt. Light No Fire ist ein Open-World-Spiel, dass sich bereits seit 5 Jahren in der Entwicklung befindet.

Das nächste Mega-Projekt wurde enthüllt

Optisch und von Spielgefühl her soll es gar nicht so weit weg von No Man's Sky liegen. Ein großer Unterschied ist jedoch, dass Light No Fire auf einem einzigen Planeten spielt - und nicht auf unzählbar vielen. Dennoch ist Light No Fire reich an wunderschönen Biomen und bietet euch in diesen eine Survival-Sandbox.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Trailer sehen wir Berglandschaften, Steppen, Tempel und sogar unter Wasser scheint es zu gehen. Mystische Kreaturen, düstere Dungeons, Crafting, das Bauen eurer Basis und das Reiten von Drachen stehen dabei im Vordergrund. Auch Koop ist möglich.

Ein Release-Datum gibt es derzeit noch nicht. Auf weitere Informationen können wir 2024 aber hoffen. Wir sind gespannt.