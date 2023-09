Nintendo hat die Switch 2 angeblich Entwicklern auf der gamescom gezeigt

Update vom 7. September 2023: Unter Berufung auf eigene Quellen stützt VGC den Bericht unserer englischen Kollegen.

Es ist die Rede davon, dass die gezeigte Tech-Demo zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einer höheren Framerate und Auflösung lief.

Weitere Quellen geben an, dass auch Epics Unreal-Engine-5-Tech-Demo The Matrix Awakens zu sehen war und auf Hardware lief, die den Spezifikationen von Nintendos neuer Konsole entspricht. Die Demo soll Nvidias DLSS-Upscaling-Technologie und Raytracing verwendet und eine Grafik veranschaulicht haben, die auf dem Niveau von Sonys und Microsofts aktuellen Konsolen liegt.

Erstmeldung vom 7. September 2023: Nintendo hat letzten Monat auf der gamescom angeblich hinter verschlossenen Türen den Switch-Nachfolger Entwicklern präsentiert.

Wie unsere englischen Eurogamer-Kollegen berichten, wurden Partnern dabei Tech-Demos gezeigt, die verdeutlichen sollen, wie gut das System läuft.

Wann kommt der Switch-Nachfolger?

Zu einer dieser Demos gehörte demnach eine verbesserte Version des Switch-Launch-Titels The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Offenbar handelte es sich dabei aber lediglich um eine Tech-Demo, Anzeichen für eine Neuveröffentlichung gebe es nicht.

Öffentlich hat sich Nintendo bisher nicht zu Plänen für den Switch-Nachfolger geäußert. Es wird aber damit gerechnet, dass die Veröffentlichung für 2024 geplant ist.

Jüngste Berichte ließen vermuten, dass die Switch 2 (oder wie auch immer das Gerät heißt) in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen könnte. Wichtige Partner sollen bereits über Dev-Kits verfügen.

Auf Nachfrage der Kollegen gab Nintendo dazu keinen Kommentar ab.

