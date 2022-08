Off the Grid: Neill Blomkamps Battle Royale ist ein NFT-Spiel

Zum Battle Royale Off the Grid, an dem Regisseur Neill Blomkamp zusammen mit Entwickler Gunzilla Games arbeitet, gibt es einen neuen CGI-Trailer zu sehen.

Gleichzeitig ist mittlerweile bekannt geworden, dass es sich bei Off the Grid um ein Blockchain- und NFT-Spiel handelt.

Was bedeutet das?

In einer Pressemitteilung vom 9. August heißt es, dass Gunzilla sich weiteres Geld von Investoren gesichert hat. Im gleichen Atemzug bestätigt man, dass Off the Grid ein NFT-Spiel ist.

Spielerinnen und Spieler können in Off the Grid demnach Items kaufen und damit handeln. Und das auf einem Blockchain-Markplatz, der NFTs unterstützt.

Weitere Meldungen zu Off the Grid:

Das alles soll "komplett optional" sein, versichert Gunzilla. Man werde NFTs nie direkt an Spielerinnen und Spieler verkaufen oder Fortschritte hinter einer Paywall verstecken.

"In den heutigen Free-to-Play-Spielen gehört einem nichts mehr, wenn man für etwas bezahlt", heißt es. "Ihr besitzt nichts und könnt auch nichts besitzen. Jeder kann die EULA eines jeden Spiels lesen, um dies zu überprüfen. Wenn ihr zum Beispiel gesperrt werdet, kann euch jeder Gegenstand weggenommen werden, selbst wenn die Sperre versehentlich erfolgt ist. Wenn ihr aufhört, ein kostenloses Spiel zu spielen, verschwindet auch das Geld, das ihr darin investiert habt."

"Wir erfinden das System neu, legen die Macht zurück in die Hände der Spieler und nutzen die Blockchain-Technologie, um dies zu ermöglichen. Mit OTG und GunZ schaffen wir ein Universum, das einen neuen Standard für die Branche setzen wird."

Auf die ökologischen Auswirkungen von Blockchain und NFTs geht man indes nicht ein. Aktuell leistet die Blockchain-Industrie einen deutlichen Beitrag zum Kohlenstoffausstoß.

Off the Grid soll 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.