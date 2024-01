Plants vs. Zombies 3 ist jetzt da - aber nur in ausgewählten Ländern

Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia ist jetzt da. Electronic Arts und PopCap Studios haben den Titel auf iOS- und Andriod-Geräte gebracht. Zuerst jedoch nur in bestimmten Ländern. Der weltweite Launch steht also noch aus.

Pflanzen und Zombies treffen erneut aufeinander

Ist Deutschland bereits dabei? Nein, leider nicht. Bisher ist Plants vs. Zombies 3 nur in Großbritannien, den Niederlanden, Australien und den Philippinen spielbar. Diese Soft-Launch-Phase soll dafür genutzt werden, die Kämpfe im Spiel zu optimieren und neue Geschichten sowie Charaktere hinzuzufügen.

Die Fortsetzung besitzt neue Puzzle-Adventure-Elemente, bietet aber weiterhin das altbekannte Tower-Defense Gameplay. Entwickler PopCap beschreibt die Erfahrung als "zugänflich" sowie "strategisch tiefgreifender" als bisherige Titel.

Zudem soll sich Plants vs. Zombies 3 auf die Story konzentrieren. Die Geschichte wird in Episoden erzählt, in denen ihr verschiedene Stadtteile zu sehen bekommt. Dabei besiegt ihr mit neuen sowie bekannten Pflanzen die Zombie-Horden.

Hier könnt ihr den Titel herunterladen, sobald es in Deutschland verfügbar ist.