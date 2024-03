PlayStation 5 Slim wird für kurze Zeit billiger - auch hier in Deutschland

Über ein gutes Angebot freut sich jeder. Was aber noch besser ist, ist eine Preissenkung. Eine solche gibt es bald für die PS5 Slim. Sony drückt den Preis vorübergehend in ganz Europa.

Neues Angebot zur PS5 Slim

Im Februar gab es bereits eine temporäre Preissenkung der PlayStation 5 Slim. Nun bieten erste spanische und italienische Händler, wie Amazon oder MediaMarkt, die Konsole erneut zu einem günstigeren Preis an. Kunden sparen sich dabei 75 Euro.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie der Dataminer billbil-kun herausgefunden hat, soll das Angebot am 18. März in Frankreich starten.

In Deutschland sollen Händler, wie GameStop, die Konsole ab dem 20. März für 479,99 Euro statt 549,99 euro anbieten und ein kostenloses Exemplar von Alone in the Dark mit ins Paket schmeißen.