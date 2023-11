Pokémon lockt Familien zum Winterleuchten in den Dortmunder Westfalenpark

The Pokémon Company hat eine neue Veranstaltung im Dortmunder Westfalenpark angekündigt: Das Pokémon-Winterleuchten.

Pokémon ist dabei Teil der diesjährigen Lichtinstallation von World of Lights im Westfalenpark.

Worum geht es?

Das Pokémon-Winterleuchten richtet sich primär an Kinder und Familien und findet im Zeitraum vom 9. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 statt.

Besucherinnen und Besucher können ein exklusives Heft mit Stickern erhalten und sich auf die Suche nach 28 Pokémon machen.

Diese sind in einem Abschnitt des Parks in den Lichtinstallationen versteckt, was letztlich in einer kleinen Schatzsuche resultiert.

"Pokémon-Winterleuchten führt Besucher durch unterhaltsame Lichtinstallationen, die überraschende Momente sowie versteckte Gäste wie Pikachu, Evoli und Jirachi zu bieten haben", heißt es. "Vor Ort wird es Plaketten mit Informationen wie Namen und Beschreibungen aller Pokémon geben, sodass diese aufgespürt und im Heft abgehakt werden können."

Am Pokémon-Winterleuchten könnt ihr jeden Tag im genannten Zeitraum teilnehmen, das Personal ist von 17 bis 20 Uhr vor Ort. Dafür benötigt ihr wiederum eine Eintrittskarte (2 Euro für Kinder von sechs bis elf, 6 Euro für alle ab zwölf).

Weitere Informationen dazu findet ihr hier.