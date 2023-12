Pony Island 2: Panda Circus - seid ihr bereit euer Gehirn in den Mixer zu stecken?

Der Macher von Pony Island und Inskryption hat eine Vorliebe für Verrücktes. Nichts Geringeres könnt ihr von seinem neuen Titel Pony Island 2: Panda Circus erwarten. Das Spiel soll noch seltsamer werden als Teil eins, behält dabei den kultigen Retro-Stil bei.

Was ist bitte mit diesem Panda passiert? Ich will ihn umarmen!

Enthüllt wurde das Spiel auf den Game Awards 2023. Ein Fiebertraum irgendwo zwischen Retro-Spiel und Live-Action-Elementen. Mittendrin erklingt die Stimme von Synchronsprecher und YouTuber SungWon "ProZD" Cho, der in Pony Island 2 in die Rolle des Königs Yan zu schlüpfen scheint.

"Pony Island 2: Panda Circus ist eine phantasmagorische Reise durch Zeit, Mythos, Göttlichkeit und Videospiele. Entkomme den herrschaftlichen Gottheiten der Unterwelt mit deiner Seele und deinem Verstand. Dies ist kein Spiel über Ponys", heißt es in der Videobeschreibung.

Auch die unheimlichen Elemente kommen nicht zu kurz, wie ihr im Trailer sehen könnt. Die wunderbaren Soundeffekte der Texte sind wieder am Start, ihr sprecht mit einem traumatisierten Panda, beweist in kleinen Puzzles, dass eure Birne noch nicht völlig durchgebrannt ist und interagiert mit dem König - das alles in gewohnter Point-and-Click-Manier.