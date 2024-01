PS5-Controller mit besserer Akkulaufzeit? Neuer DualSense in Kanada gesichtet

Was würdet ihr von einer verbesserten Version des PS5-DualSense-Controllers halten? Auf der Website von Best Buy in Kanada ist ein solches Produkt aufgetaucht und beeindruckt mit einem Akku, der weit länger halten soll, als das aktuelle Modell.

Erhalten wir ein DualSense-Upgrade?

Der "PS5 v2 DualSense Wireless Controller" ist in vielerlei Hinsicht identisch mit dem Controller, den ihr zu Hause herumliegen habt. Auf der Seite von Best Buy wird für das angeblich neue Modell eine "außergewöhnliche Akkulaufzeit von 12 Stunden" versprochen - das ist etwa zwei- bis dreimal so viel wie beim aktuellen DualSense.

Das "Click-in Charging" auf der Ladestation soll möglich sein und auch die Verpackung ist anscheinend ein wenig geschrumpft, wie ein Nutzer auf Resetera festgestellt hat. Preislich befindet sich der verbesserte Controller bei 89,99 CAD - also genauso viel, wie der weiße Controller aktuell eben kostet. Die neuen Funktionen gibt es also ohne Aufpreis. Aktuell ist der Controller ausverkauft.

Natürlich kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass Best Buy sich bei der Auflistung der Features vertan hat. Bisher hat sich Sony nicht zu dem angeblich verbesserten Controller zu Wort gemeldet.