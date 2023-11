Ein neues Video zeigt, wie sich ein zuvor registriertes PS5-Disc-Laufwerk zwischen Konsolen tauschen lässt.

Die gute Nachricht ist, dass das neue Laufwerk durch die Registrierung nicht an eine einzelne Konsole gebunden ist.

Wie läuft das ab?

Wenn ihr ein neues Disc-Laufwerk an eurer PS5 anbringt, ist noch einmal der Einrichtungsprozess und damit eine Onlineverbindung erforderlich.

Ist das erledigt, könnt ihr das Laufwerk aber auch verwenden, wenn ihr offline seid.

Wenn ihr aber das Laufwerk mit einer neuen Konsole verbindet und die Einrichtung nicht durchführt, liest es dementsprechend auch keine Discs. Eine Digital Edition der PS5 wäre ohne Internetverbindung zur Einrichtung des Laufwerks oder zum Download von Spielen also nicht benutzbar.

Das neue Modell der PS5 wurde am 10. November 2023 in den USA veröffentlicht, die Markteinführung in anderen Regionen erfolgt in naher Zukunft. Bei der Digital Edition dieses neuen PS5-Modells könnt ihr besagtes Disc-Laufwerk separat für 119,99 Euro dazukaufen.

