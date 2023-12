PS5 Pro: Eigene DLSS-Lösung und September-Release neu in der Gerüchteküche

Wärmt euch an diesen Gerüchten die Hände auf, denn das Feuer rund um die PS5 Pro wurde erneut entfacht. Giant-Bomb-Reporter Jeff Grubb hat ein Release-Zeitraum sowie technische Details für euch ausgegraben.

Eine DLSS-Funktion für die PlayStation?

"Dieser PS5 Pro-Leak ist nach dem, was ich jetzt gehört habe, mit ziemlicher Sicherheit echt, und natürlich bin ich nicht der Einzige da draußen, der das sagt", so Grubb auf seinem YouTube-Kanal. Auch Insider Tom Henderson fütterte die Gerüchte um die PS5 Pro und sagte Leaks zu den Konsolenspezifikationen im Laufe des Dezembers voraus. Die neue PS5 soll Grubbs Schätzungen zufolge im September 2024 erscheinen, was bisher wunderbar ins Bild passt.

Doch auch zu den Features der PS5 Pro hat Grubb einiges zu sagen. "Das große Ding hier, ebenso wie die große Funktion, die dieses System unterstützen wird, ist Sonys eigene proprietäre DLSS-ähnliche Lösung, bei der sie ihr eigenes maschinelles Lernen nutzen, um Bilder zu verbessern, sodass sie Dinge mit einer wirklich hohen Auflösung und einer wirklich hohen Bildrate ausführen können." Zu diesem Zweck werde Sony angeblich eigene Hardware verbauen.

Eigentlich ist DLSS eine exklusive Funktion von Nvidia-Grafikkarten, die KI verwendet, um die Auflösung von Spielen künstlich zu erhöhen. Das hilft dabei, höhere Grafikeinstellungen sowie bessere Bildraten auch auf schwächerer Hardware zu erreichen.

"Hier kommt beispielsweise die zweifache Hardware-Raytracing-Beschleunigung ins Spiel, aber sie wären in der Lage, noch mehr als nur besseres Hardware-Raytracing zu leisten. Also ja, das passiert wahrscheinlich", so Grubb.