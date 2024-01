PS5-Projekt des Days-Gone-Studios köchelt vor sich hin - Update aus der Küche

Wer eine gute und gehaltvolle Mahlzeit will, muss oft ein wenig Zeit in die Herstellung investieren. Genau wie beim Kochen brauchen auch die Entwickler von Bend Studios Zeit, um ihr neues PS5-Projekt zu entwickeln. Auf X meldet sich der Entwickler mit einem kleinen Update.

Ein kleines Update aus der Entwicklerküche

Auf die Frage eines Nutzers, wie es denn aktuell mit der neuen IP aussehe, antwortet Bend Studio: "We cooking", also "Wir kochen" und soll so viel heißen wie "Wir sind noch dabei" oder "Wir arbeiten daran".

We cooking — Bend Studio (@BendStudio) January 2, 2024

Wann genau serviert wird und ob der Titel, der auf eurem Teller landet, am Ende schmackhaft wird, vermag noch niemand zu sagen. Nicht einmal der Name, geschweige denn die Zutaten des Spiels sind bisher bekannt. Bisher stehen wir noch vor einem ungedeckten Tisch.

Dennoch ist es beruhigend zu wissen, dass das Team hinter Days Gone aktiv an dem PS5-exklusiven Spiel arbeitet. Ein kleines Update zwischendurch schadet nicht.