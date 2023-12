PS5: Einige PSN-Accounts wurden grundlos gesperrt, was ist da los?

In dieser Woche trauten einige Spielerinnen und Spieler ihren Augen nicht, als sie feststellten, dass ihr PSN-Account gesperrt wurde.

Und das ohne ersichtlichen Grund, wodurch natürlich auch kein Login und kein Zugriff auf die Spiele mehr möglich war.

Sony nimmt Sperrungen zurück

Von offizieller Seite war bisher nichts davon zu hören, weswegen derzeit über den Grund nur spekuliert werden kann.

Wie Dot Esports berichtet, wurden manche Sperrungen nach Stunden wieder rückgängig gemacht, einen Hinweis auf die Ursache gibt es aber ebenso wenig.

Manche spekulieren, dass das neue Firmware-Update für die PS5 das Problem gelöst haben könnte.

In den Patch Notes dazu heißt es: "Wir haben einige Verbesserungen in Sachen Sicherheit an der Systemsoftware vorgenommen."

Ob das damit im Zusammenhang stehen könnte, ist bislang aber nicht klar.