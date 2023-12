Sega deutet "neue Ära" an, was erwartet uns bei den Game Awards?

Sega plant etwas für die anstehenden Game Awards.

Das deutet ein Brief an, den das Unternehmen etwa an verschiedene Streamer geschickt hat.

Eine neue Ära

In diesem Brief ist von einer "neuen Ära" und "neuer Energie" die Rede, zugleich wird auf die Game Awards verwiesen.

Die Game Awards werden am kommenden Freitag, den 8. Dezember 2023, ab 1:30 Uhr deutscher Zeit übertragen.

Einen dieser Briefe seht ihr im folgenden Beitrag von Streamerin und Twitch Ambassador "Curiousjoi":

So I got a letter from @SEGA 👀#TheGameAwards pic.twitter.com/wfIVvDDVop — Curiousjoi 🎮 (@curiousjoi) December 2, 2023

Aktuell ist unklar, was der Publisher hier genau andeutet. Der Brief umfasst leider keine weiteren Hinweise darauf. Aber lange warten müssen wir ja nicht mehr, bis wir mehr erfahren.