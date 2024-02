Sonic X Shadow Generations haut die Hacken in den Teer, damit es im Herbst erscheint

Dieses Jahr erscheint Sonic X Shadow Generations und bietet eine neue Version des Spiels, bei der ihr in die Rolle von Shadow schlüpfen könnt.

Flitzt so schnell, wie am ersten Tag

Schon im Herbst soll das rasante Abenteuer für PC und Konsole erscheinen. Ihr könnt in Sonic X Shadow Generations die klassischen 2D-Sidescroller-Level und modernes 3D-Gameplay erleben.

"Shadow the Hedgehog ist zurück mit Classic und Modern Sonic in SONIC X SHADOW GENERATIONS, einer brandneuen Sammlung, die zwei einzigartige Erlebnisse bietet", heißt es in der Videobeschreibung des Trailers.

"Spiele als Shadow the Hedgehog in einer brandneuen Story-Kampagne mit nie zuvor gesehenen Kräften und Fähigkeiten, die beweisen, warum er als die ultimative Lebensform bekannt ist!"

"SONIC X SHADOW GENERATIONS enthält außerdem ein komplettes Remaster des Klassikers SONIC GENERATIONS mit neu überarbeiteten Versionen der kultigen 2D- und 3D-Stages mit verbesserter Grafik und neuen Bonusinhalten", so Sega unter dem Trailer.

Seid ihr schon gespannt auf diesen Mix aus nostalgischen sowie frischen Sonic-Elementen?