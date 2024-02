Steam Next Fest ist mit über 1.000 Demos zurück! Palworld-Macher zeigen ihr neues Spiel

Wenn ihr trotz des breiten Angebots an Videospielen nicht wisst, was ihr gerade zocken wollt, könnt ihr ab sofort beim Steam Next Fest reinschnuppern. Hier könnt ihr vorab ausprobieren, was in der nächsten Zeit so alles auf den Markt kommt.

Nummer eins von drei: Das erste Steam Next Fest des Jahres

Das dreimal jährlich stattfindende Event bringt genug Demos für sieben Tage Spielzeit mit. Zeit für diesen enormen Haufen an Testversionen habt ihr bis zum 12. Februar 2024.

Damit ihr euch in diesem Dschungel an Demos besser zurechtfindet, hat Valve die vielen Hundert Testversionen auf der Event-Seite feinsäuberlich in Kategorien aufgeteilt.

So findet ihr Action-Games, Abenteuer, Rätsel- und Strategiespiele, Plattformer, Rollenspiele, Renn- und Sportspiele sowie Mehrspielertitel. Ihr könnt sogar nach Controller-Unterstützung oder VR-Titeln sortieren.

Unter den Demos befinden sich Spiele wie Star Trucker, eine futuristische Fahrzeugsimulation, die euch mit riesigen Trucks im All herumfliegen lässt. Weltraumstrategie bringt Homeworld 3, Never Grave von den Palworld-Machern ist dabei und auch knuffige Mehrspieler wie Rotwood könnt ihr ausprobieren.