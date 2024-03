Der Tag der Abrechnung naht: Survival-Game zu legendärem Sci-Fi-Film erhält Termin

Im vergangenen Jahr hatten Nacon und Nacon Studio Milan bereits ein Terminator-Survival-Spiel angekündigt, jetzt hat es einen Namen und einen Termin bekommen.

Terminator Survivors heißt es und soll am 24. Oktober 2024 auf dem PC in den Early Access starten. Später will man es auch für Konsolen veröffentlichen.

Nach dem Tag der Abrechnung

Ihr erlebt eine neue Geschichte, die nach dem zweiten Film spielt. Alleine oder im Koop-Modus übernehmt ihr die Kontrolle über eine Gruppe von Überlebenden des Jüngsten Gerichts.

In der postapokalyptischen Welt lauern jede Menge Gefahren auf euch, die es zu überwinden gilt. Und dann sind da ja natürlich noch die Maschinen von Skynet, die Jagd auf euch machen.

Aber nicht nur mit denen müsst ihr euch herumschlagen, auch andere Menschen haben es auf die gleichen Ressourcen wie ihr abgesehen.

