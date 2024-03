Nächster Trailer zum neuen Test Drive täuscht nicht darüber hinweg, dass es weiter keinen Termin gibt

Ein konkretes Release-Datum gibt es für Test Drive Unlimited Solar Crown nach wie vor nicht, aber einen weiteren neuen Trailer.

Dieser trägt den Titel "The Explorer" und stellt diesmal die "Offroad-Dimension" des Rennspiels vor.

Runter von den Straßen

"Nach The Cruiser, der für diejenigen gedacht war, die es gerne gemächlich angehen lassen, und The Racer, der sich an wettbewerbsorientierte Fahrerinnen und Fahrer richtet, zeigt dieses Video die Vielfalt der Insel Hongkong mit ihren ungezähmten Gebieten", heißt es.

Das sei wiederum ideal für alle, die den Nervenkitzel suchen. Das Fahren im Gelände mache bei diesem MOOR-Spiel (Massively Open Online Racing) einen großen Teil der Erfahrung aus.

Weitere Aspekte will man in künftigen Trailern vorstellen, etwa Möglichkeiten, das Spiel und die Reichtümer von Hongkong Island optimal zu nutzen.

Test Drive Unlimited Solar Crown soll 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X/s und PC erscheinen.

Außerdem hat Nacon am Abend Endurance Motorsport Series und MXGP angekündigt, das Hardcore-Hack'n'Slash Dragonkin: The Banished angekündigt und dem Survival-Spiel Terminator Survivors einen Early-Access-Termin verpasst, ebenso wie auch Greedfall 2 einen Early-Access-Termin erhielt.