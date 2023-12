The Day Before: Entwicklerstudio des umstrittenen Spiels existiert wenige Tage nach Release nicht mehr

Nur wenige Tage nach dem Early-Access-Launch des kontroversen The Day Before auf Steam wurde das Entwicklerstudio Fntastic mit sofortiger Wirkung geschlossen.

In einem Statement auf X teilte man diese Entscheidung mit, nachdem das Spiel in den Tagen zuvor äußerst negative Reviews erhalten hatte.

Ein Fehlschlag

In der Stellungnahme heißt es, das Spiel sei "finanziell gescheitert" und man habe kein Geld mehr, um weiterzumachen. "Alle erhaltenen Einnahmen werden zur Tilgung der Schulden gegenüber unseren Partnern verwendet."

Mittlerweile wird die Early-Access-Version auf Steam auch nicht mehr zum Kauf angeboten.

The Day Before hat eine turbulente Entwicklung hinter sich. Dem Studio wurde häufig vorgeworfen, dass das Spiel ein Scam sei und die Versprechungen der Entwickler niemals erfüllen könne. Durch die neuesten Entwicklungen sehen sich viele darin bestätigt.

Vor wenigen Tagen noch hatte Fntastic ein Statement veröffentlicht und sich für das Marketing entschuldigt. Fans bat man darum, "uns nicht des Betrugs zu beschuldigen".

In der Kritik stand das Studio unter anderem dafür, weil man auf die Arbeit unbezahlter Freiwilliger setzte. Ebenso gab es eine Auseinandersetzung aufgrund eines Markenzeichens mit einer koreanischen Kalender-App.

"Wir haben all unsere Anstrengungen, Ressourcen und Arbeitsstunden in die Entwicklung von The Day Before investiert, das unser erstes großes Spiel war", heißt es. "Wir wollten unbedingt neue Patches veröffentlichen, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen, aber leider verfügen wir nicht über die Mittel, um die Arbeit fortzusetzen."

"Es ist wichtig anzumerken, dass wir während der Entwicklung von The Day Before kein Geld von der Öffentlichkeit genommen haben; es gab keine Vorbestellungen oder Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben fünf Jahre lang unermüdlich gearbeitet und unser Blut, unseren Schweiß und unsere Tränen in das Projekt gesteckt."

"Im Moment ist die Zukunft von The Day Before und Propnight ungewiss, aber die Server bleiben online. Wir entschuldigen uns, wenn wir eure Erwartungen nicht erfüllt haben. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, aber leider haben wir unsere Fähigkeiten falsch eingeschätzt. Die Entwicklung von Spielen ist ein unglaublich herausforderndes Unterfangen."