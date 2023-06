Was ist Star Trek: Infinite? Neue Details und ein erster Gameplay-Trailer.

Nach der Ankündigung beim Summer Game Fest 2023 wurden nun weitere Details zu Star Trek: Infinite veröffentlicht.

Es ist ein neues Grand-Strategy-Spiel von Paradox Interactive und Nimble Giant Entertainment und lässt euch im Alpha- und Beta-Quadranten um die Vorherrschaft kämpfen.

Inspiriert von TNG

Inspiriert ist das Spiel von Star Trek: The Next Generation, ihr übernehmt die Kontrolle über eine von vier Großmächten: die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich.

Jede Seite hat individuelle Eigenschaften, Geschichten, Quests und mehr, wodurch sich das Spielgefühl unterscheiden soll. Ihr kümmert euch um Flotten, Diplomatie und Wirtschaft, um euren Einflussbereich mit der Zeit zu vergrößern. Ansetzen soll der Titel dabei "Jahrzehnte vor der Ära von Star Trek: The Next Generation", mit der Zeit erlebt ihr aber natürlich Weiterentwicklungen und Fortschritte.

"Als Fans des Star-Trek-Franchise haben wir uns vorgenommen, ein Spiel zu entwickeln, das dem Geist von The Next Generation treu bleibt, sowohl was die Ideale als auch was die Geschichte angeht", sagt Martin Cao, CEO von Nimble Giant Entertainment.

"In diesem Rahmen zu arbeiten, bietet immer noch eine Vielzahl von Möglichkeiten. Star Trek: Infinite belohnt exploratives Spiel und gibt den Spielern die Freiheit zu entscheiden, wie sie auf die Ereignisse reagieren, die sich vor ihnen entfalten. Es bietet ein starkes Identitätsgefühl, während sie ihr Imperium durch die Galaxie führen."

