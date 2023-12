Star Trek Infinite: Alle Cheats und Konsolenbefehle.

Als Stellaris-ähnliches Spiel hat Star Trek Infinite auch ein paar Cheats beziehungsweise Konsolenbefehle für euch zu bieten. Die helfen euch unter die Arme und sorgen dafür, dass ihr wenig Probleme damit habt, die Kontrolle über den Alpha- und Beta-Quadranten zu erlangen.

Was ihr tun müsst um die Cheats in Star Trek Infinite zu aktivieren und was ihr davon habt, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Star Trek Infinite Cheats Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Star Trek Infinite?

Die Nutzung der Cheats in Star Trek Infinite geht relativ einfach vonstatten. Ihr müsst nichts weiter tun, außer das Spiel ganz normal zu starten. Befindet ihr euch in einem Spiel, könnt ihr über die ^-Taste (links neben 1, oberhalb von Tab) die Konsole aufrufen.

Im Grunde ist es ein Textfenster. Dort gebt ihr dann einen der Befehle aus dem nächsten Abschnitt und (je nach Befehl) passende Werte ein und bestätigt mit Enter. Schließen könnt ihr die Konsole einfach wieder über dieselbe Taste.

Mithilfe der Cheats dominiert ihr den Weltraum oder habt einfach ein wenig Spaß.

Welche Cheat Codes gibt es für Star Trek Infinite?

Es gibt eine Reihe von möglichen Cheats und Konsolenbefehlen in Star Trek Infinite. Bedenkt, dass ihr bei der Eingabe die nachfolgend sichtbaren Klammern weglassen müsst.

Hier unsere Liste:

Cheat/Befehl Effekt debugtooltip Zeigt die ID des Ziels, wenn ihr mit der Maus darüber fahrt activate_all_traditions Alle Traditionen werden aktiviert activate_ascension_perk (Name) Aktiviert das festgelegte Ascension Perk, drückt Tab, um die Namen zu sehen activate_tradition (Tradition ID) Aktiviert die festgelegte Tradition add_opinion (Quelle) (Ziel) (Menge) Die Haltung der Quelle gegenüber dem Ziel erhöht sich um den angegebenen Wert add_pops (Spezies-ID) (Menge) Erhöht die Bevölkerungszahl der angegebenen Spezies auf einem ausgewählten Planeten add_ship (Design-ID) Fügt ein Schiff mit einer bestimmten ID hinzu, drückt Tab, um die Namen zu sehen add_spynetwork_value (Ziel) (Menge) Steigert den Infiltrationsfortschritt beim angegebenen Ziel add_trait_leader (Leader-ID) (Trait-ID) Der angegebene Leader erhält die festgelegte Eigenschaft add_trait_species (Spezies-ID) (Trait-ID) Die ausgewählte Spezies erhält eine bestimmte Eigenschaft ai Aktiviert oder deaktiviert die KI alloys (Menge) Ihr erhaltet eine bestimmte Zahl an Legierungen branchoffice Ihr übernehmt die Kontrolle über ein Branch Office auf einem Planeten build_pops (Menge) Eine bestimmte Menge an Roboter-Bevölkerung wird zu einem ausgewählten Planeten hinzugefügt cash (Menge) Ihr erhaltet eine bestimmte Zahl an Energy Credits colonize (Colonizer Pop ID) Startet den Kolonisierungsprozess eines Planeten mit der angegebenen Bevölkerungs-ID create_megastructure (Megastruktur-ID) Erstellt eine Megastruktur mit der gewählten ID, Tab zeigt euch die IDs an create_navy (Menge) Erstellt eine Flotte mit eurem zuletzt verwendeten Design damage (Menge) Alle Schiffe der ausgewählten Flotte erleiden X Hüllenschaden debug_nomen KI-Fraktionen lehnen eure Vorschläge automatisch ab debug_yesmen KI-Fraktionen nehmen eure Vorschläge automatisch an effect add_building = (Building-ID) Fügt das ausgewählte Gebäude dem ausgewählten Planeten hinzu effect add_deposit = (Deposit-ID) Fügt die ausgewählte Ressource oder ein Planetenmerkmal dem ausgewählten Himmelskörper hinzu effect remove_deposit = (Deposit-ID) Entfernt die ausgewählte Ressource oder ein Planetenmerkmal vom ausgewählten Himmelskörper effect add_district = (Distrikt-ID) Fügt einem Planeten einen ausgewählten Distrikt hinzu effect add_planet_devastation = (Menge) Fügt dem ausgewählten Planeten eine bestimmte Menge an Verwüstung hinzu. Ein negativer Wert verringert sie. effect country_add_ethic = (Ethik-ID) Fügt der Spielerfraktion die ausgewählte Ehtik hinzu effect country_remove_ethic = (Ethik-ID) Entfernt die ausgewählte Ethik von der Spielerfraktion effect create_archaeological_site = (Archäologische-Stätte-ID) Fügt dem ausgewählten Planeten eine ausgewählte archäologische Stätte hinzu effect set_origin = (Origin-ID) Ändert den Ursprung der Spielerfraktion effect shift_ethic = (Ethik-ID) Verändert die Ethik der Spielerfraktion event (Event-ID) Löst das ausgewählte Ereignis aus federation_add_experience (Menge) Fügt der Föderation eine bestimmte Menge an Erfahrung hinzu federation_add_cohesion (Menge) Fügt der Föderation eine bestimmte Menge an Zusammenhalt hinzu federation_add_cohesion_speed (Menge) Fügt der Föderation monatlich eine bestimmte Menge an Zusammenhalt hinzu federation_examine_leader Die Föderation erhält einen neuen Anführer finish_research Alle aktiven Forschungen werden abgeschlossen finish_special_projects Alle aktiven Spezialprojekte werden abgeschlossen finish_terraform Alle aktiven Terraforming-Prozesse werden abgeschlossen food (Menge) Ihr erhaltet eine bestimmte Menge an Erfahrung force_integrate (Country-ID) Integriert die ausgewählte Fraktion in eure eigene free_government Lässt euch Regierungen ohne Zeitlimit ändern free_policies Lässt euch Richtlinien ohne Einschränkungen ändern grow_pops (Menge) Erhöht das Bevölkerungswachstum auf dem ausgewählten OPlaneten instant_build Laufende Konstruktionen und Upgrades werden sofort abgeschlossen (gilt auch für KI) intel Zeigt euch die gesamte Galaxis und deaktiviert Erstkontakte influence (Menge) Ihr erhaltet eine bestimmte Menge an Einfluss invincible Eure Schiffe nehmen keinen Schaden kill_pop (Pop-ID) Tötet die ausgewählte Bevölkerung max_resources Füllt eure Ressourcenspeicher minerals (Menge) Ihr erhaltet eine bestimmte Menge an Mineralien observe Wechselt zum Beobachtermodus. Mit "play" kommt ihr wieder zurück. own Ihr übernehmt die Kontrolle über die ausgewählte Flotte, Raumbasis oder einen Planeten planet_class (Celestial-Body-ID) Ändert die Planetenklasse des ausgewählten Himmelskörpers planet_happiness (Menge) Ändert die Zufriedenheit auf dem ausgewählten Planeten planet_size (Größe) Ändert die Größe des ausgewählten Planeten play (Empire-ID) Ihr übernehmt die Kontrolle über die ausgewählte Fraktion remove_trait_leader (Leader-ID) (Trait-ID) Entfernt das ausgewählte Merkmal von einem Anführer remove_trait_species (Spezies-ID) (Trait-ID) Entfernt das ausgewählte Merkmal von einer Spezies research_all_technologies (Boolean) Alle nicht wiederholbaren Forschungsprojekte werden erforscht. research_technology (Technologie-ID) Die ausgewählte Technologie wird erforscht skills (Menge) Alle Anführer unter Spielerkontrolle erhalten den ausgewählten Skill-Level skip_galactic_community_cooldowns Deaktiviert den Cooldown bei vorgeschlagenen Resolutionen society (Menge) Die angegebene Menge an Society-Tech-Punkten wird hinzugefügt survey Alle Planeten werden erforscht, Voraussetzung ist mindestens ein Forschungsschiff techupdate Die aktuellen Technologie-Optionen werden neu ausgewürfelt unity (Menge) Fügt eine bestimmte Menge an Einheit hinzu unlock_edicts Alle Edikte werden freigeschaltet

