Xbox: Auf den Game Awards erhaltet ihr "wichtige Neuigkeiten"

Microsoft möchte bereits jetzt klarstellen, dass es auf den Game Awards neben den typischen Neuigkeiten auch einige besonders "wichtige Ankündigungen" geben wird.

Auf den Game Awards erfahren wir mehr

Für die Veranstaltung sind laut dem Pressematerial von Xbox wichtige Ankündigungen geplant. Aber auch alle anderen Infos seien spannend, versichert Xbox.

"Feiern Sie die besten Spiele des Jahres und die großen Gewinner live bei The Game Awards am 7. Dezember um 19:30 ET / 4:30PM PT / 12:30A+1 GMT zusammen mit wichtigen Ankündigungen und anderen Xbox-Neuigkeiten, die ihr nicht verpassen wollt!"

Und da könnte durchaus was dran sein, denn die Game Awards 2019 nutzte Microsoft etwa, um die Xbox Series X sowie Ninja Theory's Senua's Saga: Hellblade 2 zu enthüllen. Solche Nachrichten wollt ihr tatsächlich nicht verpassen - zumindest ich nicht. Auch abgesehen von meinem Job.

So könnte etwa die neu gestaltete Xbox-Series-Konsole vorgestellt werden, die Gerüchten zufolge nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. So viele Projekte, wie sich derzeit in der Entwicklung befinden, könnte eine große Spiele-News ebenfalls im Raum stehen.

Live schauen könnt ihr The Game Awards zum Beispiel bei YouTube oder Twitch. Los geht es für uns hier in Deutschland am 8. Dezember um 1:30 Uhr nachts.