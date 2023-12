Xbox Winterfest: Diese 33 Indie-Spiele kannst du jetzt ausprobieren

Ein neues Demo-Event auf der Xbox hat begonnen. Beim Xbox Winterfest könnt ihr eine Reihe von Indie-Spielen ausprobieren.

33 Demos sind für euch verfügbar und das sowohl für ältere wie auch für neuere Titel.

Welche Titel könnt ihr spielen?

Das Event läuft bis zum Jahresende, ihr könnt euch also ein wenig Zeit dafür lassen.

Mit dabei sind auch einige neu für Xbox angekündigte Spiele, die ihr direkt ausprobieren könnt, zum Beispiel Captain Bones, The Land Beneath Us sowie Vagrus: The Riven Realms.

Hier ist die komplette Liste der verfügbaren Demos:

502's Arcade (502 Studios)

Backbeat (Ichigoichie)

Captain Bones (World of Poly)

Champion Shift (SRG Studios)

Chessarama (Minimol Games)

Deceive Inc. (Sweet Bandits Studios)

Dinosaur Fossil Hunter (Pyramid Games S.A.)

Donut Dodo (pixel.games)

Go Mecha Ball (Whale Peak Games)

Hidden Through Time 2 (Rogueside)

Howl (Mi’pu’mi Games)

Kiborg (Sobaka Studio)

King Arthur: Knight’s Tale (NeocoreGames)

Kingdoms and Castles (BlitWorks Games)

Long Gone Days (Serenity Forge)

New Star GP (New Star Games)

Oppidum (EP Games)

Parcel Corps (Secret Mode)

Pinball FX (Zen Studios)

Pinball M (Zen Studios)

PlateUp! (It’s Happening)

Puzzledorf (Stuart’s Pixel Games)

Roguematch: The Extraplanar Invasion (Starstruck Games)

Shoulders of Giants (Moving Pieces Interactive)

Sker Ritual (Wales Interactive)

Slave Zero X (Poppy Works),

Slopecrashers (byteparrot)

Space Boat (Recombobulator Games)

SquadBlast (Ultrahorse)

Strings Theory (BeautifulBee)

The Holy Gosh Darn (Perfectly Paranormal)

The Land Beneath Us (FairPlay Studios)

Vagrus – The Riven Realms (Lost Pilgrims Studio)

Natürlich solltet ihr bedenken, dass die jeweiligen Demos qualitativ nicht notwendigerweise das fertige Spiel repräsentieren.