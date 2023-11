Arctis Nova Pro Wireless: Premium-Sound jetzt mehr als 100 Euro günstiger

Ihr wollt ein Gaming-Headset, dass den Titel "Premium" wirklich verdient hat? Dann schlagt jetzt zu, denn das Steelseries Nova Pro Wireless ist aktuell stark reduziert.

Neben Hi-Res-Treibern, ANC, Bluetooth sowie 2,4GHz-Verbindung bietet das Gaming-Headset ein Mikrofon mit AI-Technologie, 360 Spatial Audio, GameDAC sowie wechselbaren Batterien. Ihr könnt den leeren Akku also aus den Kopfhörern entfernen, ihn aufladen und einen zweiten Akku in das Headset pfeffern. So müsst ihr niemals am Kabel hängen.

Die hochwertigen Kopfhörer mit allerlei Premium-Features gibt es bei Steelseries derzeit für nur 269,99 Euro in der PlayStatoin-Version sowie für 299,99 Euro mit Xbox-Support. Je nach Modell gibt es also einen Rabatt von mehr als 100 Euro, denn normalerweise zahlt ihr 379,99 Euro.