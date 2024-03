Must-haves im PlayStation Store drastisch reduziert: Das sind die besten Angebote für PS5 und PS4

Die nächste Rabattaktion im PlayStation Store hat begonnen. Diesmal sind es Must-have Spiele auf PlayStation 5 und PlayStation 4, bei denen ihr bis zu 75 Prozent sparen könnt.

Der neue Sale läuft bis zum 28. März 2024 um 0:59 Uhr und umfasst insgesamt mehr als 1.000 Angebote. Nachfolgend zeigen wir euch eine kleine Auswahl davon.

Unter anderem könnt ihr euch The Crew Motorfest (34,99 €, 50 Prozent Rabatt) günstiger sichern. Ubisofts Rennspiel führt euch diesmal nach Hawaii und lässt euch die Insel auf vier Rädern erkunden. Wer lieber Zombies niedermetzelt, kann sich in Dead Island 2 (38,49 €, 45 Prozent Rabatt) austoben. Ihr erkundet darin ein "beliebtes, aber bluttriefendes Los Angeles" voller Untoter.

Mit jeder Menge Zombies habt ihr es in Dead Island 2 zu tun.

Das im Januar 2024 veröffentlichte Prince of Persia: The Lost Crown (29,99 €, 40 Prozent Rabatt) kriegt ihr ebenfalls schon ordentlich günstiger. Ihr spielt Sargon und macht mit ihm eine Entwicklung vom talentierten Schwertkämpfer zur Legende durch. Ein schönes Katzen-Abenteuer habt ihr wiederum in Stray (19,79 €, 34 Prozent Rabatt) vor euch und erkundet mit dem Vierbeiner eine Cyberstadt und deren düstere Umwelt. Ihr löst Rätsel, überwindet Herausforderungen und müsst es mit Gegnern aufnehmen.

Vom deutschen Studio Deck13 kommt wiederum das Rollenspiel Atlas Fallen (34,99 €, 30 Prozent Rabatt), in dem ihr eine sandige Fantasy-Welt erkundet und dort Geheimnisse, Schauplätze und so weiter entdeckt. Aber natürlich lauern dort auch Gefahren auf euch. Rasant geht es dann in EA Sports WRC (19,99 €, 60 Prozent Rabatt) zu. In verschiedenen Rennklassen könnt ihr an 17 aktuellen und früheren WRC-Schauplätzen mit mehr als 200 Etappen durch die Gegend brettern.

Und in Atlas Fallen gibt es viel, viel Sand.

Schnell unterwegs seid ihr auch in Hot Wheels Unleashed (5,99 €, 85 Prozent Rabatt), hier jedoch mit etwas kleineren Autos. Und auf bunten Strecken. Natürlich fliegt ihr auch durch die Gegend. Toll für Hot-Wheels-Fans. Unterdessen kämpft ihr in Subnautica (11,99 €, 60 Prozent Rabatt) ums Überleben. Ihr seid mit eurer Rettungskapsel abgestürzt und müsst nun Nahrung finden, Ausrüstung herstellen und so weiter. Und nicht die Gefahren aus dem Auge verlieren!