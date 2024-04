Die besten Deals für PS5 und PS4 bei den Frühlingsangeboten im PlayStation Store

Die Frühlingsangebote im PlayStation Store laufen weiter und bescheren euch massig Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4. Jetzt sind noch einmal neue Titel hinzugekommen und wir zeigen euch hier einige der besten Deals.

Noch bis zum 25. April 2024 um 0:59 Uhr habt ihr Zeit, von diesen Angeboten zu profitieren. Aber keine Sorge, danach beginnt mit Sicherheit zeitnah der nächste Sale.

Das im Februar veröffentlichte Suicide Squad: Kill the Justice League (39,99 €, 50 Prozent Rabatt) bekommt ihr jetzt schon deutlich günstiger. Rocksteady erreicht damit zwar nicht seine Arkham-Höhen, ein schlechtes Spiel ist es jedoch definitiv nicht. Ein sehr guter Koop-Shooter erwartet euch wiederum mit Remnant 2 (29,99 €, 40 Prozent Rabatt). Bekämpft gemeinsam zahlreiche Gegner, macht wertvolle Beute und verbessert euch, um eure Feinde noch effizienter bekämpfen zu können.

Apropos Koop. Wenn ihr es noch nicht habt, ist Overcooked! All You Can Eat (15,99 €, 60 Prozent Rabatt) eine echte Spaßgranate. Gemeinsam steht ihr hier in der Küche, müsst Gerichte kochen und bestimmte Punktzahlen erreichen. Weniger Spaß als das versteht eurer Charakter in RoboCop: Rogue City (38,99 €, 35 Prozent Rabatt – 35,99 € mit PS Plus). In der Stadt Detroit sorgt ihr dafür, dass die Gesetze befolgt werden. Und wer sich nicht daran hält, bekommt mächtig Ärger.

Als RoboCop sorgt ihr für Recht und Ordnung.

Das volle Programm an Monsterjagd erhaltet ihr in der Deluxe Edition von Monster Hunter Rise (24,99 €, 50 Prozent Rabatt). Hier könnt ihr jede Menge Monster jagen, müsst euch dafür aber auch entsprechend gut vorbereiten. Die ideale Ergänzung dazu ist dann die Erweiterung in Form der Deluxe Edition von Monster Hunter Rise Sunbreak (29,99 €, 40 Prozent Rabatt) mit neuen Monstern, Waffen und mehr.

Im Dunkeln aufpassen solltet ihr unterdessen im Klassiker Alan Wake Remastered (9,89 €, 67 Prozent Rabatt), denn dort lauern Gegner auf euch. Und dunkle Stellen gibt es hier zu Genüge! Ebenfalls recht günstig ist Firewatch (3,99 €, 80 Prozent Rabatt) zu haben. Hier spielt ihr einen Brandwächter in der Wildnis Wyomings, der von etwas Seltsamem aus seinem Aussichtsturm gelockt wird.