Das sind die besten Angebote für PS5 und PS4 bei der neuen Bonusrunde

Die nächste Rabattaktion im PlayStation Store ist da, diesmal ist es an der Zeit für eine weitere Bonusrunde mit hunderten Angeboten für PS5 und PS4.

Je nach Angebot könnt ihr dabei bis zu 75 Prozent sparen, die Aktion läuft noch bis zum 21. März 2024 um 0:59 Uhr.

Günstiger zu haben ist zum Beispiel die Erweiterung Horizon Forbidden West: Burning Shores (12,99 €, 35 Prozent Rabatt), in der ihr mit Aloy unter anderem die Ruinen von Los Angeles erkundet. Passend zum Start der neuen Formel-1-Saison könnt ihr euch mit der Deluxe Edition des F1 Manager 2023 (22,74 €, 65 Prozent Rabatt – 16,24 €, 75 Prozent Rabatt mit PS Plus) als Teamchef eines Formel-1-Teams versuchen. Ihr müsst verschiedene Aspekte verwalten, Autos entwickeln und die richtige Strategie austüfteln.

Übernehmt im F1 Manager 2023 die Kontrolle über ein F1-Team.

Günstiger bekommt ihr auch die Deluxe Edition von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (38,49 €, 30 Prozent Rabatt). Hier geht es um eine mysteriöse Person, die Kazuma Kiryu, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, aus der Reserve locken möchte. Ein echter Action-RPG-Klassiker erwartet euch mit Diablo 2 Resurrected (13,19 €, 67 Prozent Rabatt). Die Neuauflage des legendären Blizzard-Spiels bringt die Erweiterung gleich mit und lässt euch zahlreiche Monster umknüppeln.

Atomic Heart (41,99 €, 40 Prozent Rabatt) entführt euch in eine utopische Welt voller Wunder und Perfektion, in der Menschen harmonisch mit Robotern zusammenleben. Aber natürlich ist nicht alles so, wie es scheint. Allerlei mysteriöse Dinge erlebt ihr obendrein in der Ultimate Edition von Control (9,99 €, 75 Prozent Rabatt). Eure Aufgabe besteht hier darin, eine verderbende Präsenz aufzuhalten, die in das Federal Bureau of Control eingedrungen ist.

Alles harmonisch in Atomic Heart? Definitiv nicht!

Hoch hinaus geht es unterdessen mit Ace Combat 7: Skies Unknown (9,79 €, 86 Prozent Rabatt). In Mittelpunkt steht hier ein Krieg zwischen der Föderation Osea und dem Königreich Erusea. Und ihr steckt mittendrin. Cyberpunk und Parkour vereint wiederum Ghostrunner 2 (23,99 €, 40 Prozent Rabatt). Ein Jahr nach dem ersten Teil stellt ihr euch dem Kult gewalttätiger KI und seid dabei auch mit eurem Motorrad unterwegs.