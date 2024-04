Die besten Angebote für PS5 und PS4 bei den neuen Mai-Rabatten im PlayStation Store!

Wir starten bald in den Mai und ihr könnt das mit den neuen Mai-Rabatten im PlayStation Store gebührend zelebrieren.

Es erwarten euch zahlreiche Angebote für die PlayStation 5 und die PlayStation 4, die Aktion läuft bis zum 9. Mai 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus:

Hi-Fi Rush (20,99 €, 30 Prozent Rabatt)

Es ist noch gar nicht so lange her, seit Hi-Fi- Rush für die PS5 erschien. Und jetzt kriegt ihr schon 30 Prozent Rabatt auf den einst PC- und Xbox-exklusiven Titeln. Nicht zuletzt zu diesem Preis lohnt sich Tango Gameworks' Spiel allemal.

Lords of the Fallen: Deluxe Edition (39,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Keine Lust mehr auf Dark Souls und Co.? Lords of the Fallen gibt euch als Soulslike mehr vom Gleichen und will eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Gerade erst ist zudem Update 1.5 mit neuen Gameplay-Modifikatoren erschienen.

Lords of the Fallen stellt euch auf die Probe.

Avatar: Frontiers of Pandora (47,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Die Welt von Pandora könnt ihr in diesem Open-World-Titel erkunden und als einst von der menschlichen Militärorganisation RDA entführter Na'vi diese nun bekämpfen, um eure Heimat zu verteidigen. In dieser Woche erhielt das Spiel einen neuen 40-fps-Modus.

Prince of Persia: The Lost Crown (29,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Das im Januar 2024 veröffentlichte Metroidvania begeistert mit seiner guten Spielbarkeit und bietet euch allerlei Dinge zu entdecken. Und dabei kommt es gleichermaßen auf schnelle Bewegungen und gutes Timing an.

Prince of Persia in der klassischen, seitlichen Perspektive.

Pacific Drive (23,99 €, 20 Prozent Rabatt)

Der Name Pacific Drive klingt nach einer gemütlichen Spazierfahrt, aber das ist es nicht. Im Gegenteil. Es ist ein Survival-Spiel, in dem euer Auto euer einziger Begleiter ist. Kümmert euch also gut um es, während ihr die Herausforderungen meistert, die euch in dieser Welt erwarten.

Dead Island 2 (34,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Zombies, überall Zombies! Genau das erwartet euch in diesem virtuellen Los Angeles, in dem sich ein tödliches Virus ausgebreitet habt. Und ihr steckt mittendrin. Letztlich ballert ihr nicht nur eine Menge Gegner über den Haufen, sondern müsst auch noch die Welt retten.

Ihr und euer Auto, euer bester Freund!

Pentiment (13,39 €, 33 Prozent Rabatt)

Ein weiteres ehemaliges Xbox- und PC-Exklusivspiel, das jüngst für die PlayStation erschien. Obsidian schickt euch in die bayerischen Alpen des 16. Jahrhunderts, wo ihr es mit Mord, Skandalen und Intrigen zu tun bekommt.

Star Wars: Dark Forces Remaster (20,29 €, 30 Prozent Rabatt)

Die Nightdive Studios haben diesen klassischen Star-Wars-Shooter hübsch aufpoliert und fit für moderne Geräte gemacht. Er ist nach wie vor bestens spielbar und lässt euch unter anderem zahlreiche Sturmtruppen über den Haufen ballern.