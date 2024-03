Ark: Animationsserie mit krassen Sprechern kommt bald - Russel Crowe, Elliot Page und mehr

Adaptionen zu Videospielen sind derzeit im Trend und auch Ark: Survival Evolved erhält eine Animationsserie. Seit dem 21. März können Nutzer von Paramount+ die neue Serie in den USA anschauen und sich über die Stimmen vieler hochkarätiger Stars freuen.

Ark: The Animated Series kommt im April zu uns

Angekündigt wurde die TV-Serie 2020 bei den Video Game Awards und folgt der Paläontologin Helena Walker, die sich ganz plötzlich in einem prähistorischen Zeitalter wiederfindet. Ein Kampf um das Überleben beginnt. Hier bei uns erscheint Ark: The Animated Series erst am 19. April und ist weiterhin exklusiv auf Paramount+ zu sehen.

Jetzt aber zu den versprochenen Stars. Mit dabei sind diese größten Schauspieler, die Synchronsprecherollen in der Serie zu Ark übernehmen:

Russell Crowe (Gladiator)

Vin Diesel (Fast & Furious)

Elliot Page (The Umbrella Academy)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Jeremy Stieglitz und Jesse Rapczak, die bereits für Ark: Survival Evolved zuständig waren, übernehmen die Regie für die Serie. So könnt ihr davon ausgehen, dass auch wirklich Leute die Verantwortung übernehmen, die das Universum in- und auswendig kennen.