No Rest for the Wicked: Bislang größer Hotfix ist da, verbessert Performance und bringt neue Schilde!

Heute ist der mittlerweile fünfte und bisher größte Hotfix für No Rest for the Wicked erschienen.

Damit gehen die Moon Studios erneut einige Probleme an, von denen Käuferinnen und Käufer des Early-Access-Titels bisher berichtet haben.

Was ändert sich?

Ein wichtiges Quality-of-life-Feature ist die Möglichkeit, mehrere Gegenstände eines bestimmten Typs mit einem Klick wegzuwerfen. Sollte auf jeden Fall beim Inventar-Management helfen.

Die standardmäßige Sortierung wurde auf Typ geändert und ihr könnt nun Materialien fürs Kochen und Herstellen bis zu 25 Mal stapeln. Und Nahrung lässt sich in Regalen unterbringen.

Wer ein Super-Ultrawide-Setup hat, freut sich über Unterstützung für 32:9-Auflösungen. Noch gibt es ein paar visuelle Glitches, die aber noch behoben werden.

Auch in puncto Performance tut sich was. Die Moon Studios erwähnen mehrere CPU- und GPU-spezifische Optimierungen in den umfangreichen Patch Notes. Das Spiel soll nun bei höheren Einstellungen besser laufen, gleichzeitig sollen sich Low-End-Systeme von Optimierungen beim volumetrischen Nebel und den Schatten profitieren.

Aufgrund von Arbeiten in anderen Bereichen sollte die Performance im Laufe der Zeit nicht mehr schlechter werden. Das Spiel stopft nicht mehr unnötig den Arbeitsspeicher voll und auch Stotterer sollen so vermieden werden.

Weiterhin wurde die Haltbarkeit von Werkzeugen und Rüstung verbessert und es kostet euch nun Ausdauer, wenn ihr mit einem Schild pariert. Apropos Schilde: davon gibt es in diesem Hotfix gleich acht neue!

No Rest for the Wicked ist seit dem 18. April 2024 im Early Access auf PC verfügbar.