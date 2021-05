Biomutant-Patch soll Community-Feedback zum Erzähler und mehr umsetzen

Biomutant bekommt bald einen umfassenden Patch nach Community-Kritik

Unter anderem soll es neue Erzählereinstellungen für die Voiceover-Stimme geben

Zudem soll es zum Beispiel neue Schwierigkeits- und Videoeinstellungen geben

Das Entwicklerstudio Experiment 101 kündigte an, dass bald eine neuer Patch für das Action-Rollenspiel Biomutant erscheinen soll. Dieser soll Bugs beheben und sich stark an Kritik aus der Spielerschaft orientieren.

Wie das Team hinter Biomutant auf Twitter ankündigt, soll das kommende Update vor allem Fehlerbehebungen beinhalten sowie "Änderungen basierend auf dem Feedback der Community" bieten.

We are working on an update for #Biomutant which we will hope to get into players' hands soon.



Most likely we will be able to deliver the update to PC platforms first and then to consoles.



The update will include bug fixes and changes based on community feedback. — Biomutant (@Biomutant) May 29, 2021

Ein genaues Datum für den kommenden Patch gibt es allerdings noch nicht. Auch ist nicht bekannt, was es genau umfassen wird, Experiment 101 gibt allerdings schon Hinweise, was sich ändern könnte: "Wir arbeiten am Tempo der Dialoge, den Erzählereinstellungen, den Schwierigkeitsoptionen, den Videoeinstellungen wie Tiefenschärfe und Bewegungsunschärfe, dem Loot- und Gegner-Tuning sowie an Sound und Kampf."

Das klingt ja fast, als würde sich das halbe Spiel ändern? Ins Auge springen zum Beispiel die neuen Erzählereinstellungen. Ein begleitender Sprecher mit Voiceover-Stimme ist in Biomutant sehr auffällig und kommentiert so ziemlich alles, was ihr in der Welt tut, ob ihr wollt oder nicht.

Das kam offenbar bei einigen nicht so gut an (nicht nur in unserem Test zum Spiel!), denn nun soll die etwas penetrante Stimme neue Optionen erhalten. Bisher konnte man den Erzähler nur etwas drosseln oder ihm komplett die Stimme abdrehen, wenngleich seine Kommentare als Untertitel erhalten bleiben. Mal sehen, welche Optionen hier noch hinzukommen.

Das neue Action-RPG mit dem charakteristischen Waschbären in der Hauptrolle erzielte stark gemischte Kritiken, von negativ bis hin zu begeistert - bei uns wurde es eher der Durchschnitt dazwischen.