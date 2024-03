Wung-Fu! Open-World-Game mit Martial-Arts-Kampfsystem kommt bald auf die Switch

Das Release-Datum der Nintendo-Switch-Version von Biomutant steht fest.

THQ Nordics "Wung-Fu-Open-World-Rollenspiel-Märchen" erscheint demnach am 14. Mai 2024 für Nintendos Konsole.

Hat sich Zeit gelassen

Damit erscheint der Titel drei Jahre nach der Veröffentlichung auf PC, Xbox und PlayStation für die Nintendo Switch.

"Ein fabelhaftes Abenteuer wartet auf den sich stets weiterentwickelnden Helden von Biomutant - von dem bis heute nicht zweifelsfrei geklärt ist, ob er mehr an einen Roten Panda, an eine Katze oder doch eher an einen Waschbären erinnert", heißt es.

Biomutant nutzt ein Martial-Arts-Kampfsystem, mit dem man Nahkampf, Schusswaffen und Mutantfähigkeiten vereint.

Die Switch-Version von Biomutant wird euch 39,99 Euro kosten und der Mercenary-Loadout-DLC ist mit dabei.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem ursprünglichen Test zu Biomutant.