Update 6 beschert euch neue, kostenlose Maschinen für den Landwirtschafts-Simulator 20

Spielt ihr den Landwirtschafts-Simulator 20 auf der Nintendo Switch, bekommt ihr heute neue Inhalte!

Ab sofort gibt es ein neues, kostenloses Inhaltsupdate für das Spiel, das euren Fuhrpark noch einmal ein wenig erweitert.

Zwei neue Maschinen des kanadischen Herstellers Bourgault stehen euch nach dem Download des Updates zur Verfügung.

Ihr seht sie hier im Trailer:

"Die Hauptdarsteller des heutige Updates sind die neuen Maschinen von Bourgault, die zum ersten Mal auch für die Nintendo-Switch-Version des beliebten Landwirtschafts-Simulators verfügbar sein werden", heißt es.

"Virtuelle Landwirte und Farmerinnen können ihre Arbeitsabläufe ab sofort mit dem Bourgault SPS360-50 Grubber und der Bourgault FMS CD872-8 Sämaschine verbessern. Zusätzlich zu den neuen Gerätschaften bietet das Update auch eine Reihe an Fehlerbehebungen und Optimierungen."

Der Landwirtschafts-Simulator 20 wurde im Dezember 2019 für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Nicht auf die Switch, aber auf andere Plattformen kommt noch in diesem Jahr der neue Landwirtschafts-Simulator 22, der am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia erscheint.

Für den neuesten Teil versprechen die Entwickler unter anderem mehr Freiheit, mehr Tiere und wechselnde Jahreszeiten, ebenso erwartet euch eine brandneue US-Map auf der ihr euch austoben und die neuen Produktionsketten verwenden könnt.

Gameplay zum Landwirtschafts-Simulator 22 gibt es bisher noch nicht, aber die Weltpremiere findet in der kommenden Woche im Rahmen der diesjährigen FarmCon statt. Fans sollten das nicht verpassen.

Und bis der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint, könnt ihr euch dank des neuen Switch-Updates ja noch ein wenig die Zeit mit den neuen Maschinen vertreiben.