Pokémon Presents zeigt neue Arceus-Details im Trailer - Alle Ankündigungen der Show

The Pokémon Company hat heute Nachmittag ein kleines Event zu allen neuen Ankündigungen und Enthüllungen rund um das Franchise abgehalten.

Highlight der Pokémon-Presents-Show war der neue Trailer zu Pokémon Legenden: Arceus, der eine Reihe neuer Monster für das Open-World-Abenteuer vorstellt.

Im Trailer könnt ihr einen Blick auf Wyrdeer werfen, eine Weiterentwicklung von Stantler aus der Hisui-Region, wo das Spiel räumlich angesiedelt ist. Zeitlich befindet ihr euch in der Vergangenheit, denn Hisui ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Sinnoh-Region bekannt.

Dort schließt ihr euch dem Galaxy Expedition Team an, die Pokémon beobachten und fangen, um ihre Lebensweise zu studieren. Ganz ungefährlich ist das nicht, denn in der Wildnis könnt ihr von wilden Pokémon angegriffen werden.

Außerdem stellt der Trailer Basculegion vor. Dieser Fisch entwickelt sich aus Basculin und kann von euch als Reitgefährte zu Wasser genutzt werden. Pokémon Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 für die Nintendo Switch.

Wer wie ich auf den Mobile-Release von Pokémon Unite wartet, darf sich freuen, denn das MOBA von TiMi erscheint am 22. September für das Smartphone und bietet obendrein noch Crossplay mit Spielern der Nintendo Switch - die dann bereits viele schicke Monster besitzen, die wir uns dann erfarmen dürfen.

Das kostenlose Puzzlespiel Pokémon Café Mix wird überarbeitet und erhält neben seinem neuen Namen "Pokémon Café Remix" ein paar aufgefrischte Rätsel mit neuen Elementen, neuen Pokémon und natürlich neuen Outfits mit. Im Herbst geht der Remix dann live.

Warme Sommernächte sind doch die beste Zeit, um draußen ein paar Wooloos zu fangen, in der Arena zu kämpfen und nebenbei vielversprechende Eier auszubrüten. Am 20. August erhält Pokémon Go sein letztes großes Sommer-Event mit Monstern aus der Galar-Region.

Zwischen dem 20. und 31. August könnt ihr diese goldigen Pokémon fangen.

Zudem gab die Pokémon Company Einblicke in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, die beide am 19. November für Nintendo Switch erscheinen und nächstes Jahr im Pokémon Home aufgenommen werden. Zusätzlich wurde eine passende Edition der Nintendo Switch Lite angekündigt.

Sehr Edel.

Hier könnt ihr euch das gesamte Event noch einmal anschauen.