Wo ihr den Xbox-Stream zur gamescom anschauen könnt

Heute Abend um 19 Uhr startet der Xbox-Stream zur diesjährigen gamescom.

In rund 90 Minuten erwarten euch Updates und Neuigkeiten zu Titeln der Xbox Game Studios und anderer Partner.

Anderthalb Stunden also, in denen mit Sicherheit einiges zu sehen sein wird. Forza Horizon 5? Age of Empires 4? Davon solltet ihr ausgehen. Halo Infinite? Vielleicht. Wir werden sehen.

Wo kann ich den Xbox-Stream zur gamescom anschauen? Nun, hier zum Beispiel. Nachfolgend seht ihr den Stream als eingebettetes YouTube-Video:

Alternativ geht's hier direkt zu den Streams auf Twitch, YouTube, Facebook und Twitter.

Welche Qualität hat der Stream? Der Livestream läuft in einer Auflösung von 1080p mit 60 Frames pro Sekunde. Für die "immersivste und realistischste Wiedergabe" empfiehlt Microsoft, den Stream auf YouTube in 4K mit 60fps anzuschauen. Die entsprechende Aufzeichnung ist nach dem Livestream verfügbar.

Was erwartet ihr euch heute von der Show? Gibt es einen speziellen Titel, auf den ihr euch besonders freut oder den ihr gerne sehen würdet?