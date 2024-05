Apex Legends: Entwickler hassen es Legenden Namen zu geben und das ist total verständlich

Als Journalist liebt man es, mit Wörtern um sich zu werfen - zumindest oft. Sei es, weil man ganz viel erzählen möchte oder sich das nächste lustige Wortspiel ausdenkt. Klar habe ich deshalb gedacht, dass es Spaß machen muss, sich für die Legenden aus Apex Legends Namen auszudenken.

Und, wie oft denkt ihr am Tag so über Namensgebung nach?

Hier kann man doch die volle Kraft der kreativen Wortschöpfung nutzen und gemeinsam Brainstormen, bis alle zufrieden sind. Tja, so einfach ist das aber leider nicht, wie mir Narrative Lead Writer Ashley Reed in einem Interview erklärt.

Es kommt manchmal anders, als man denkt und das ist auch gut so. Eigentlich wollte ich auf der ALGS mit den Entwicklern über die Änderungen der 20. Saison sprechen und wie diese das Pro-Play beeinflusst haben.

In diesem Zuge fragte ich, ob das Entwickeln der Legenden Updates länger gedauert hat, als eine Saison mit einer neuen Karte oder einer völlig neuen Legende. Die Antwort: Es kommt darauf an. Doch diese Aussage entpuppte sich als eine der spannendsten und unerwartetsten Gespräche des gesamten Events.

Ashley Reed sagte daraufhin: "Die Arbeit, die das Narrative-Team in eine Legende steckt, dauert ein Jahr oder mehrere Jahre, aber der Prozess bei S20 war einfach nur 'benenne diese Dinge'." Es habe lediglich eine Woche gedauert, bis diese Arbeit erledigt war.

Als ich meine Begeisterung für diese Aufgabe kundtat, gestand Reed mir, dass das Team diese Aufgabe nicht mögen würde und erklärte mir auch warum. Und ich kann es wirklich verstehen. Es klingt so viel einfacher und lustiger, als es in der Praxis ist.

"Unser Geheimnis ist, dass wir es eigentlich hassen, Namen zu vergeben. Es ist wirklich unsere unbeliebteste Aufgabe, weil es so kompliziert ist", sagte Reed lachend. Zwar sei es in Saison 20 recht einfach gewesen, weil das Narrative-Team hier nicht vor einem völlig weißen Blatt Papier stand.

"Aber es gibt eine Menge Regeln für Legenden, weil wir nicht zu viele Charaktere mit demselben Anfangsbuchstaben haben wollen. Manchmal passt ein Name perfekt, aber wir haben schon zu viele Charaktere mit diesem Buchstaben, also müssen wir ihn ändern."

"Conduit hat uns am meisten zu schaffen gemacht, weil wir schon drei Charaktere hatten, deren Namen mit C anfingen. Also dachten wir, wir können kein C nehmen und haben uns 6 Monate lang die Köpfe zerbrochen, bis wir uns gesagt haben, dass wir sie einfach Conduit nennen wollen".

"Die Namen sollen sich nicht zu ähnlich anhören beim Rufen. Wenn die Spieler ihn nicht aussprechen müssen, wie bei POIs, hilft das sehr", ergänzt Reed. "Die Leute schreien die Namen der POIs oder Upgrades nicht so oft. Da haben wir also ein bisschen mehr Flexibilität."

Fun-Fakten über die Namensgebung in Apex Legends

Für die neue Legende Alter war die Namensgebung allerdings ein Kinderspiel. "Alter war eigentlich ziemlich einfach. Geradezu erschreckend einfach. Es hat mich sogar ein bisschen verängstigt. Ich glaube, es gab ein kleines Hin und Her, bevor wir uns für Alter entschieden haben, aber nicht so sehr wie für Conduit, also war es eine große Erleichterung." Auch bei Catalyst ging es "schockierend einfach" einen Namen zu finden.

Ein paar kleine Fun-Facts zur Namensgebung konnte ich ebenfalls mitnehmen. Wusstet ihr, dass Ballistic eigentlich Caliber heißen sollte? "Caliber musste wegen eines rechtlichen Problems geändert werden, weil der Name urheberrechtlich geschützt war und wir ihn nicht verwenden durften", so Reed.

Und auch Forge, der ursprünglich als Legende für Saison 4 angekündigt wurde, dann aber nicht erschien, sollte eigentlich einen anderen Namen tragen - Diesel. "Aber dann kam ein Film mit Vin Diesel in der Hauptrolle heraus, in dem es um einen Leibwächter geht, der ständig getötet wird, aber sein Gedächtnis gelöscht wird, sodass er sich nicht mehr daran erinnert, was ja die Hintergrundgeschichte von Revenant ist. Und wir dachten: 'Niemand wird uns glauben, dass das ein Zufall ist, also mussten wir seinen Namen ändern."