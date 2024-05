MultiVersus kommt mit Mark Hamills Joker im Gepäck zurück

MultiVersus kehrt noch in diesem Monat zurück und nimmt Mark Hamills Joker gleich mit.

Ohne Batman keinen Joker

Ein Enthüllungstrailer mit dem Titel "Get a Load of Me" zeigt Batman, wie er durch einen Höhlenkomplex schreitet. Es blitzt auf und es raucht, während Bugs Bunny gegen eine Wand geschleudert wird. Shaggy liegt am Boden und versucht verzweifelt an ein sehr lecker aussehendes Sandwich zu gelangen.

Doch Batman würdigt sie keines blickes. Zielstrebig geht er weiter geradeaus. Selbst Arya Stark wurde in die Knie gezwungen. Wie Batman kurz darauf herausfindet, ist der Verursacher all dieses Chaos natürlich der Joker.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Oh Batman, wir müssen aufhören, uns so zu treffen", sagt der Joker mit seinem ikonischen, breiten Grinsen. Hamills Joker und Conroys Batman treffen in MultiVersus also aufeinander.

Nach Conroys Tod im Jahr 2022 sagte Hamill, dass er wohl niemals wieder den Joker sprechen werde. Wie Screen Rant berichtet, hat Hamill auf Anfragen stets mit der Gegenfrage geantwortet, ob Kevin Batman sei. Nur mit Conroy zusammen nahm er die Rolle an.

"Wir waren wie Partner. Wir waren wie Laurel und Hardy. Ohne Kevin scheint es für mich keinen Batman zu geben", so Hamill.

Am 28. Mai kehrt MultiVersus zurück.