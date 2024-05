GTA 6: Ankündigung auf dem Weg? Website-Update sorgt für Spekulationen

Alle warten auf Grand Theft Auto 6. Die Fans nehmen jeden noch so kleinen Fitzel an Informationen über Rockstars Open-World-Spiel dankend an und spekulieren, was das Zeug hält. Aktuell sprechen die Fans über eine möglicherweise bevorstehende Ankündigung. Den Beweis dafür soll ein Update auf der offiziellen Website des Studios geben.

Hinweise auf baldige Ankündigung entdeckt

Der erste Trailer und somit auch endlich die offizielle Bestätigung von GTA 6 erschien Ende 2023. Das Video erhielt in den ersten 24 Stunden über 90 Millionen Klicks und zählt inzwischen 189 Millionen Aufrufe.

Nach dem Trailer wurde es wieder ruhig um den Titel. Hier und dort ein paar Spekulationen und der Florida-Joker, der Rockstar beschuldigte, einen Charakter im Video nach seinem Abbild erschaffen zu haben.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Jetzt hat die Community entdeckt, dass Rockstar seinen Internetauftritt mit einem Update versehen hat, das vier Screenshots, das Cover sowie einen möglichen Release-Termin zu GTA 6 beinhaltet haben soll.

Der Entwickler hatte diese Inhalte anscheinend vorbereitet und zu früh gezeigt und nahm diese sofort wieder von der Seite.

Ein Nutzer zeigt diese Inhalte, die er im Quellcode von Rockstars Website gefunden hat. Der Code mit den Platzhaltern existiert anscheinend weiterhin im Code.

"Rockstar hat soeben GTA 6 in die Datenbank der Website aufgenommen, die Platzhalter für 4 Screenshots, das Cover und den Veröffentlichungstermin enthält", so der Nutzer auf X.

"Update: Die neue Seite wurde soeben vom Netz genommen, aber der Code mit den Platzhaltern bleibt in der Datenbank, die gestern veröffentlicht wurde. Außerdem gibt es Hinweise auf digitale Käufe (Vorbestellungen)."

"R* hat wahrscheinlich die Website vorbereitet und wollte die Seite noch nicht veröffentlichen, also mussten sie diese vorerst verstecken, und es besteht immer noch eine gute Chance auf eine Ankündigung vor der Telefonkonferenz von Take-Two am 16. Mai."