Microsoft startet Store für Mobile-Games, der mit Apple und Google konkurrieren soll

Im Juli startet Microsoft einen eigenen Spieleshop für Mobile-Games. Dieser wird dann konkurrierend zu bekannten Stores wie dem Apple App Store oder dem Google Play Store angeboten.

Kann der Store neben den Giganten bestehen?

Sarah Bond, die Präsidentin von Xbox, sagte am Donnerstag in einer Rede auf dem Bloomberg Technology Summit, dass der Store "auf allen Geräten und in allen Ländern zugänglich sein wird, unabhängig von der Politik geschlossener Ökosystem-Stores".

Ein Xbox-Sprecher sagte gegenüber Bloomberg: "Dieser webbasierte Store ist der erste Schritt auf unserem Weg, einen vertrauenswürdigen App-Store aufzubauen, der seine Wurzeln im Gaming-Bereich hat."

Der Store wird zunächst mit den eigenen Spielen von Microsoft an den Start gehen, soll seine Tore mit der Zeit jedoch auch für Drittanbieter öffnen.

Zu den wichtigsten Spielen dürften erst einmal Diablo Immortal und Hearthstone von Blizzard, Call of Duty: Warzone Mobile von Activision sowie Candy Crush von Entwickler King gehören.