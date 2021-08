Summoners War: Chronicles verwandelt das Franchise in ein neues Echtzeit-Rollenspiel

Vom Mobile Game zum MMORPG - diese Reise geht nun Entwickler Com2uS mit seinem Franchise Summoners War. Wie das Studio heute angekündigt hat, befindet sich Summoners War: Chronicles aktuell in Arbeit. Weitere Details zum Spiel wurden ebenfalls enthüllt.

Was erwartet euch in Summoners War: Chronicles?

Das Rollenspiel lässt euch in eine Welt vor Sky Arena und Lost Centuria eintauchen. Als Beschwörer betretet ihr "endlose Kontinente" aus Graslandschaften, Wüsten, Elfenwäldern, Gletschern, Vulkanen und vielen weiteren Umgebungen.

Drei Spielbare "Summoner" mit einzigartigen Fähigkeiten stehen euch dabei zur Verfügung. Ihr könnt Orbia wählen, eine Magierin, die auf Zauber mit großer Reichweite spezialisiert ist oder Supporterin Kina, die mit ihren Heilungszaubern und Buffs ihre Monster im Kampf unterstützen kann. Mit Cleaf erhaltet ihr einen Paladin, der sowohl beschützen als auch selbst an der Fronst kämpfen kann.

Eine neue Reise beginnt...

Mit vielen bekannten Monstern aus den Mobile-Spielen bestreitet ihr Herausforderungen gegen andere Spieler oder KI-Gegner. Auch Dogde-Mechaniken, die klassischen fünf Attribute der Monster und das Verbessern der Charaktere mit Runen wird auch im Rollenspiel übernommen.

Chronicles bietet Summoners-War-Feeling in Echtzeit

Das wohl interessanteste an der Umsetzung von Summoners War in ein MMORPG ist wohl der Wechsel von rundenbasierten Kämpfen zu Schlachten in Echtzeit. Produzent Eunjae Lee erklärt in einem Videointerview, dass ihr in Chronicles mehrere Monster auf einmal kontrollieren müsst - und das ist in Echtzeit sicher deutlich komplizierter als ihr es bisher gewohnt seid.

Für Entwickler bedeutete dies auch die Monster an dieses neue Kampfszenario anzupassen. Wunder euch also nicht, wenn eine Figur aus Sky Arena nicht mehr genau dieselben Fähigkeiten besitzt, wie ihr sie gewohnt seid.

Zudem gibt es in Summoners War: Chronicles Fallen und Puzzle-Elemente. Ist eine Brücke kaputt, müsst ihr erst ein Rätsel lösen, um sie wieder zu reparieren, erklärt Lee. Nicht nur beim großen Gameplay, sondern auch in den kleinen Details gibt es einige Neuerungen.

Wann und wo soll das Spiel erscheinen?

Geplant ist der Titel für iOS, Android und PC. Das Spiel befindet sich bereits in der finalen Entwicklungsphase und soll zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt im Jahr 2022 erscheinen. Auf allen Plattformen könnt ihr den kommenden Titel kostenlos spielen. Weitere Informationen gibt es auf der Website von Gamescom Now