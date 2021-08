Neue PS Plus Spiele für den September geleakt: Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 und Predator gratis!

Neuer Monat, neuer Leak der PS-Plus Spiele. Nachdem ihr im August Call of Duty Black Ops 4 und A Plague Tale: Innocence mit PlayStation-Plus-Abo bekommen konntet (und noch könnt: Sputet euch besser mal!)

Im September sind die Gratis-Spiele Informationen eines offensichtlichen Insiders zufolge Overcooked! All You Can Eat für PlayStation 5, sowie Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds für PS4.

Diese Info geht auf das französische Forum Dealabs zurück. Dort könnte natürlich jeder alles posten, aber die Moderatoren fragten den Ersteller des Posts, User "Billbil-kun", ihnen Belege für diese Information zu liefern, was offenbar für die Forenbetreiber zufriedenstellend passiert ist (via, VGC).

Bildhübsches Pest-Adventure trifft Multiplayer-Megaspaß - ach, und Predator: Hunting Grounds

Bei Overcooked! All You Can Eat handelt es sich um ein 4K-verbessertes Bundle aus dem ersten und zweiten Teil und damit wisst ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst: Das hier ist einer der besten Koop-Titel, den ihr bekommen könnt. Lachen, schreien, schimpfen, High-Fives - alles dabei, wenn man Overcooked mit lieben Menschen zusammen spielt. Natürlich steckt auch massenhaft DLC standardmäßig mit drin. Overcooked ist ein Koop-Standardwerk, das man kennen muss, weshalb der PS-Plus-Monat für PS5-Besitzer alleine schon keine Enttäuschung wäre - wenn die Info denn stimmt.

Wer noch auf PS4 unterwegs ist, nimmt das exzellente Hitman 2 von io Interactive gerne mit, denn das war bis dieses Jahr das letzte Wort in Sachen einfallsreichem Stealth. Predator: Hunting Grounds ist unterdessen ein passables, asymmetrisches Multiplayer-Spiel, das zwar ein paar Nostalgieknöpfe recht zielgenau trifft, aber dem nach ein paar Runden doch die Luft ausgeht. Probiert es am besten selbst, vielleicht überrascht es euch ja positiv.

Hitman 2 und Predator laufen selbst verständlich auch auf der PS5.

Schon letzten Monat sind die PlayStation-Plus-Spiele geleakt. Irgendwas (oder irgendwer) scheint da bei Sony undicht zu sein.

Bei diesen Spielen handelte es sich um Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 und Hunter's Arena: Legends. Die sind noch ein paar Tage zu haben. Also holt sie euch, bevor sie verschwinden.